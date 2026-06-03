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Головна Мобілізація Звільнення із ЗСУ за станом здоров'я: обов'язковий крок

Звільнення із ЗСУ за станом здоров'я: обов'язковий крок

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 15:25
Звільнення із ЗСУ за станом здоров'я: обов'язковий крок
Військовий на ВЛК. Фото: inseinin.com.ua

Проблеми зі здоров’ям дозволяють військовослужбовцям звільнитися з лав ЗСУ. Для того, аби розпочати процес звільнення за станом здоров’я, потрібно пройти військово-лікарську комісію. Саме постанова ВЛК є обов’язковим документом для звільнення.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Звільнення з армії за станом здоров’я

Військовослужбовці, які проходять службу у складі Збройних сил України, мають право на звільнення. Це право потрібно підтвердити наявність законної підстави для звільнення.

Однією із основних підстав для звільнення з військової служби є стан здоров’я. Якщо військовослужбовець отримав поранення чи захворів настільки, що не може продовжувати повноцінну службу в ЗСУ, він може подати рапорт на звільнення.

До юристів звернувся громадянин, який планує звільнитися з армії. Чоловік поцікавився, як він може це зробити, зважаючи на серйозні проблеми зі здоров’ям.

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Потрібна постанова ВЛК

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що звільнення в такій ситуації можливе. Особливо якщо у військовослужбовця встановлять інвалідність.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив, який крок є найпершим і обов’язковим у процесі звільнення за станом здоров’я. Айвазян підкреслив: "Під час воєнного стану звільнення за станом здоров’я можливе на підставі постанови ВЛК про непридатність до військової служби або про тимчасову непридатність з переоглядом через 6–12 місяців".

Окремою підставою юрист назвав саме наявність інвалідності. Адвокат підкреслив, що у ситуації із встановленою групою інвалідності військовослужбовець може в будь-який момент звільнитися із ЗСУ, якщо не бажає продовжувати службу.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які документи потрібні для звільнення із ЗСУ.

Військовослужбовець, який планує звільнитися з лав ЗСУ, повинен написати рапорт на ім’я командира військової частини, у якій проходить службу. Також потрібно надати нотаріальні копії документів, які підтверджують право на звільнення.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що військові можуть отримати нові підстави для звільнення.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає додаткові підстави для звільнення з військової служби. Йдеться про осіб, якій мали право на відстрочку, але не скористалися ним. Також звільнити зі служби можуть у випадку, якщо суд визнав призов протиправним.

хвороба ВЛК звільнення з армії
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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