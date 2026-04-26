Увольнение из ВСУ: в суд подают только после отказа командира

Увольнение из ВСУ: в суд подают только после отказа командира

Дата публикации 26 апреля 2026 12:20
Военный пишет рапорт. Фото: "Новини.PRO"

Если военнослужащий планирует уволиться из рядов ВСУ, ему нужно сначала подать рапорт на имя командира воинской части. Только после того, как командир откажет в рапорте, военный получает право подать иск в суд. Иначе суд расценит иск как преждевременное требование со стороны истца.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Увольнение из рядов ВСУ

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения. Мобилизация началась 24 февраля 2022 года после начала полномасштабной российско-украинской войны.

Кроме того, граждане попадают на военную службу не только по мобилизации. В ряды ВСУ присоединиться можно, подписав контракт.

Военнослужащие имеют право уволиться из армии даже во время войны. Это возможно как для контрактников, так и для мобилизованных.

В суд идти можно, но не сразу

К юристам обратился гражданин, который планирует уволиться из рядов ВСУ для ухода за близкой родственницей. Военный поинтересовался, стоит ли ему вместе с рапортом на имя командира подать сразу и судебный иск.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что начинать с судебного иска можно только в одной ситуации. Дерий отметил: "Сразу обратиться в суд можно, если военнослужащий оспаривает незаконную мобилизацию".

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя возможность подачи судебного иска, подчеркнул, что это возможно, но не сразу, а только после отказа командования: "Сначала надо получить отказ командира на рапорт военнослужащего. Затем следует подавать иск в суд, а уже потом обращаться с заявлением о его обеспечении. Иначе суд расценит это, как преждевременное требование".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какая есть особенность в процессе увольнения из ВСУ военного-контрактника.

Военнослужащий контрактной службы может уволиться из рядов ВСУ после окончания действия контракта. Это возможно тогда, когда контракт был подписан уже во время действия военного положения. Но для увольнения нужно в определенное законом время подать рапорт на увольнение.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, кто может уволиться из ВСУ по возрасту.

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", предельный возраст для увольнения во время особого положения составляет 60 лет для рядового, сержантского, старшинского и младшего офицерского состава. А вот для высшего офицерского состава этот возраст составляет 65 лет.

суд рапорт увольнение с армии
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
