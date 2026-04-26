Увольнение из ВСУ: в суд подают только после отказа командира
Если военнослужащий планирует уволиться из рядов ВСУ, ему нужно сначала подать рапорт на имя командира воинской части. Только после того, как командир откажет в рапорте, военный получает право подать иск в суд. Иначе суд расценит иск как преждевременное требование со стороны истца.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".
В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения. Мобилизация началась 24 февраля 2022 года после начала полномасштабной российско-украинской войны.
Кроме того, граждане попадают на военную службу не только по мобилизации. В ряды ВСУ присоединиться можно, подписав контракт.
Военнослужащие имеют право уволиться из армии даже во время войны. Это возможно как для контрактников, так и для мобилизованных.
В суд идти можно, но не сразу
К юристам обратился гражданин, который планирует уволиться из рядов ВСУ для ухода за близкой родственницей. Военный поинтересовался, стоит ли ему вместе с рапортом на имя командира подать сразу и судебный иск.
Юрист Владислав Дерий объяснил, что начинать с судебного иска можно только в одной ситуации. Дерий отметил: "Сразу обратиться в суд можно, если военнослужащий оспаривает незаконную мобилизацию".
Адвокат Юрий Айвазян, комментируя возможность подачи судебного иска, подчеркнул, что это возможно, но не сразу, а только после отказа командования: "Сначала надо получить отказ командира на рапорт военнослужащего. Затем следует подавать иск в суд, а уже потом обращаться с заявлением о его обеспечении. Иначе суд расценит это, как преждевременное требование".
Военнослужащий контрактной службы может уволиться из рядов ВСУ после окончания действия контракта. Это возможно тогда, когда контракт был подписан уже во время действия военного положения. Но для увольнения нужно в определенное законом время подать рапорт на увольнение.
Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", предельный возраст для увольнения во время особого положения составляет 60 лет для рядового, сержантского, старшинского и младшего офицерского состава. А вот для высшего офицерского состава этот возраст составляет 65 лет.