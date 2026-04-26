Звільнення із ЗСУ: в суд подають тільки після відмови командира

Військовий пише рапорт.

Якщо військовослужбовець планує звільнитися з лав ЗСУ, йому потрібно спочатку подати рапорт на ім’я командира військової частини. Тільки після того, як командир відмовить у рапорті, військовий отримує право подати позов до суду. Інакше суд розцінить позов як передчасну вимогу з боку позивача.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Звільнення з лав ЗСУ

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення. Мобілізація почалася 24 лютого 2022 року після початку повномасштабної російсько-української війни.

Крім того, громадяни потрапляють на військову службу не тільки по мобілізації. До лав ЗСУ доєднатися можна, підписавши контракт.

Військовослужбовці мають право звільнитися з армії навіть під час війни. Це можливо як для контрактників, так і для мобілізованих.

В суд іти можна, але не відразу

До юристів звернувся громадянин, який планує звільнитися з лав ЗСУ для догляду за близькою родичкою. Військовий поцікавився, чи варто йому разом з рапортом на ім’я командира подати відразу й судовий позов.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що починати з судового позову можна лише у одній ситуації. Дерій наголосив: "Відразу звернутись до суду можна, якщо військовослужбовець оскаржує незаконну мобілізацію".

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи можливість подачі судового позову, підкреслив, що це можливо, але не відразу, а лише після відмови командування: "Спочатку треба отримати відмову командира на рапорт військовослужбовця. Потім варто подавати позов до суду, а вже потім звертатись із заявою про його забезпечення. Інакше суд розцінить це, як передчасну вимогу".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, яка є особливість у процесі звільнення із ЗСУ військового-контрактника.

Військовослужбовець контрактної служби може звільнитися з лав ЗСУ після закінчення дії контракту. Це можливо тоді, коли контракт був підписаний уже під час дії воєнного стану. Але для звільнення потрібно у визначений законом час подати рапорт на звільнення.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, хто може звільнитися із ЗСУ за віком.

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", граничний вік для звільнення під час особливого стану становить 60 років для рядового, сержантського, старшинського та молодшого офіцерського складу. А от для вищого офіцерського складу цей вік становить 65 років.