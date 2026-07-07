Увольнение контрактника: юрист назвал основные сроки

Украинские военнослужащие. Фото: 57 ОМПБр Коллаж: Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Военнослужащий контрактной службы может уволиться из армии по истечении срока контракта. Это возможно в том случае, если военнослужащий подписал контракт уже после начала всеобщей мобилизации. Однако для увольнения необходимо своевременно подать рапорт на имя командира.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизованные и контрактники в ВСУ

В Вооруженных силах Украины военную службу проходят военнослужащие различных категорий. Большую часть военных составляют мобилизованные граждане.

Но есть и другая часть, те граждане, которые подписали контракт на военную службу. Контрактники имеют больше прав по сравнению с мобилизованными.

Одним из таких прав является право на увольнение из армии. Военнослужащий контрактной службы может уволиться по истечении срока контракта, тогда как мобилизованный должен служить до конца военного положения.

Когда подавать заявление об увольнении по окончании контракта

К юристам обратился гражданин, который во время полномасштабной войны подписал многолетний контракт. Военнослужащий поинтересовался, может ли он уволиться по истечении срока действия контракта.

Гражданин подчеркнул, что ему еще не исполнилось 25 лет. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что увольнение из армии возможно, но есть один важный нюанс.

Юрист Владислав Дерий объяснил, в чём заключается этот нюанс: "Вы можете уволиться со службы. Но при условии, что за три месяца до истечения срока действия контракта подадите командиру рапорт об увольнении на основании истечения срока действия контракта, заключенного во время военного положения".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие документы необходимы для увольнения военнослужащего из ВСУ.

Военнослужащий, планирующий уволиться из ВСУ, должен написать рапорт на имя командира воинской части, в которой проходит службу. Также необходимо предоставить нотариально заверенные копии документов, подтверждающих право на увольнение.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, кто может уволиться из армии по возрасту.

В Украине даже во время военного положения некоторые военнослужащие ВСУ имеют право уволиться со службы при наличии определенных оснований и обстоятельств. Одно из таких оснований это достижение предельного возраста.

Кто именно из военных может уволиться из ВСУ по возрасту, какие документы необходимо подготовить и на что можно рассчитывать после увольнения, объяснили специалисты общественной организации "Юридична сотня".