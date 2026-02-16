Увольнение из армии - как уволиться, условия

Военнослужащий ВСУ. Фото: 43 ОАБр

Если военнослужащий подписал контракт на службу в Вооруженных силах Украины во время войны, он сможет уволиться из армии после завершения контракта. Но для этого ему нужно выполнить одно важное условие.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Увольнение контрактника из ВСУ

К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу в ВСУ на условиях контракта.

Мужчина поинтересовался, может ли он уволиться из армии после завершения срока действия контракта, а также имеет ли он право выехать за пределы Украины после увольнения.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, объяснил, что для увольнения есть одно ключевое условие, которое нужно соблюсти.

"Да, Вы имеете право и на первое, и на второе. Только Вам надо принять во внимание, что заявление на увольнение Вам надо подать не позднее чем за 3 месяца до конца контракта", — отметил юрист.

Выезд за границу после увольнения

Айвазян добавил, какие именно документы должен иметь гражданин, уволенный из Вооруженных сил Украины, при пересечении государственной границы.

По словам адвоката, первым документом должен быть, конечно, загранпаспорт гражданина Украины.

Другой документ — это военно-учетный документ.

"Это может быть военный билет, приписное удостоверение или временное удостоверение военнообязанного. Документ принимается как в бумажном, так и в электронном формате через приложения "Резерв+" или "Дія". Важно, чтобы данные в ВОД совпадали с информацией в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", — отметил Юрий Айвазян.

