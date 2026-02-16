Звільнення із армії - як звільнитися, умови

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 43 ОАБр

Якщо військовослужбовець підписав контракт на службу у Збройних силах України під час війни, він зможе звільнитися з армії після завершення контракту. Але для цього йому потрібно виконати одну важливу умову.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Звільнення контрактника із ЗСУ

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу в ЗСУ на умовах контракту.

Чоловік поцікавився, чи може він звільнитися з армії після завершення терміну дії контракту, а також чи має він право виїхати за межі України після звільнення.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, пояснив, що для звільнення є одна ключова умова, якої потрібно дотриматися.

"Так, Ви маєте право і на перше, і на друге. Тільки Вам треба взяти до уваги, що заяву на звільнення Вам треба подати не пізніше ніж за 3 місяці до кінця контракту", — наголосив юрист.

Виїзд за кордон після звільнення

Айвазян додав, які саме документи повинен мати громадянин, звільнений зі Збройних сил України, під час перетину державного кордону.

За словами адвоката, першим документом має бути, звісна річ, закордонний паспорт громадянина України.

Інший документ — це військово-обліковий документ.

"Це може бути військовий квиток, приписне посвідчення чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Документ приймається як у паперовому, так і в електронному форматі через застосунки "Резерв+" або "Дія". Важливо, щоб дані в ВОД збігалися з інформацією в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів", — зазначив Юрій Айвазян.

