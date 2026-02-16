Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Звільнення після закінчення контракту — важлива умова

Звільнення після закінчення контракту — важлива умова

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 15:25
Звільнення із армії - як звільнитися, умови
Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 43 ОАБр

Якщо військовослужбовець підписав контракт на службу у Збройних силах України під час війни, він зможе звільнитися з армії після завершення контракту. Але для цього йому потрібно виконати одну важливу умову.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Звільнення контрактника із ЗСУ

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу в ЗСУ на умовах контракту.

Чоловік поцікавився, чи може він звільнитися з армії після завершення терміну дії контракту, а також чи має він право виїхати за межі України після звільнення.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, пояснив, що для звільнення є одна ключова умова, якої потрібно дотриматися.

"Так, Ви маєте право і на перше, і на друге. Тільки Вам треба взяти до уваги, що заяву на звільнення Вам треба подати не пізніше ніж за 3 місяці до кінця контракту", — наголосив юрист.

Виїзд за кордон після звільнення

Айвазян додав, які саме документи повинен мати громадянин, звільнений зі Збройних сил України, під час перетину державного кордону.

За словами адвоката, першим документом має бути, звісна річ, закордонний паспорт громадянина України.

Інший документ — це військово-обліковий документ.

"Це може бути військовий квиток, приписне посвідчення чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Документ приймається як у паперовому, так і в електронному форматі через застосунки "Резерв+" або "Дія". Важливо, щоб дані в ВОД збігалися з інформацією в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів", — зазначив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у чому суттєва різниця між звільненням військових у запас або у відставку.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи потрібні для звільнення з лав Збройних сил України під час війни.

ЗСУ звільнення контракт військовослужбовці виїзд за кордон
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації