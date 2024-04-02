В "Азове" назвали популярного специалиста, который нужен в армии

Военный из полка "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Бригада спецназначения "Азов" нуждается в операторах беспилотных летательных апаратов. Кандидат на должность должен иметь базовую подготовку по БпЛА, опыт управления дронов, особенно будет преимуществом опыт управления под влиянием действия радиоэлектронной борьбы.

Об этом говорит вакансия на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 28 марта.

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Среди обязанностей оператора беспилотника в полку "Азов" таковы:

обнаружение и уничтожение противника;

корректировка артиллерийского огня;

воздушная разведка;

дешифрование видеоматериалов;

уничтожение врага дронами со сбросами.

Азовцы предлагают официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту, возможность перевода действующих военных, оплату труда от 25 до 125 тыс. грн, а также доплату 3300 грн/день за исполнение обязанностей в зоне боевых действий.

Скриншот вакансии Оператор БпЛА в полку "Азов" на сайте Work.ua

Напомним, что "Азов" ищет на работу менеджеров. Речь идет о проектном, ивент-менеджере, а также специалистах по коммуникациям и бизнес-партнерствам.

Также мы сообщали, что полку нужны аналитики. Кандидату необходим опыт работы с анализом и данными, подготовкой отчетов, умением собирать, очищать и организовывать данные и т.д.