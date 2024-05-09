Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"

Военнослужащий полка "Азов". Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ

В "Азове" появилась вакансия электромонтера. Кандидат на должность должен иметь соответствующее техническое образование и опыт работы электриком.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 6 мая.

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Главные обязанности электрика в бригаде "Азов"

Должность электрика в "Азове" — военная, поэтому мужчину мобилизуют в ВСУ или предложат служить по контракту. Важное требование к кандидату — наличие ІІІ группы по электробезопасности (группа допуска до 1000 В). Главные обязанности:

ремонт и обслуживание электрооборудования и электрических сетей;

участие в проведении текущих ремонтов и технического обслуживания электрооборудования.

Вакансия электромонтера в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Размер денежного довольствия — от 25 тыс. до 125 тыс. грн/мес. За службу в зоне боевых действий предусмотрена доплата 3300 грн/день.

Какие еще работники нужны "Азову"

Ранее бригада спецназначения "Азов" открыла вакансию на должность "водитель-механик танка". Кандидат в танкисты должен уметь управлять гусеничной техникой — трактором или комбайном и иметь опыт военной службы. Также азовцы ищут в свои батальоны и другие подразделения терапевта, семейного врача-военнослужащего.