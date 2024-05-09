Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"

Військовослужбовець полку "Азов". Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ

В "Азові" з'явилась вакансія електромонтера. Кандидат на посаду повинен мату відповідну технічну освіту і досвід роботи електриком.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 6 травня.

Читайте також:

Головні обов'язки електрика у бригаді "Азов"

Посада електрика в "Азові" — військова, тому чоловіка мобілізують до ЗСУ або запропонують служити за контрактом. Важлива вимога до кандидати — наявність ІІІ групи з електробезпеки (група допуску до 1000 В). Головні обов'язки:

ремонт та обслуговування електрообладнання та електричних мереж;

участь у проведенні поточних ремонтів та технічного обслуговування електроустаткування.

Вакансія електромонтера в бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Розмір грошого забезпечення — від 25 тис. до 125 тис. грн/міс. За службу у зоні бойових дій передбачена доплата 3 300 грн/день.

Які ще працівники потрібні "Азову"

Раніше бригада спецпризначення "Азов" відкрила вакансію на посаду "водій-механік танку". Кандидат у танкісти повинен вміти керувати гусеничною технікою — трактором чи комбайномі мати досвід військової служби. Також азовці шукають в свої батальйони та інші підрозділи терапевта, сімейного лікаря-військовослужбовця.