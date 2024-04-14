Актуальные вакансии в бригаде "Азов" - сколько платят бухгалтеру

В "Азове" есть вакансия для финансиста — сколько платят
Бригада спецназначения "Азов" предлагает работу бухгалтеру. Основное требование к специалисту – профильное высшее образование, знание программ бухгалтерского учета. Денежное довольствие — 26 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua 11 апреля.
Требования к бухгалтеру и его обязанности
Специалиста, отобранного на должность бухгалтера, официально мобилизую в армию до конца военного положения или призовут по контракту. Среди главных обязанностей военнослужащего финансиста:
- начислять денежное довольствие военным;
- предоставлять справки о начислении денежного довольствия.
В полку "Азов" требуют, чтобы кандидат на вакансию имел высшее образование (финансовое направление), опыт работы бухгалтером, был уверенным пользователем ПК и оргтехники.
В "Азове" обещают официальное трудоустройство — с полным социальным пакетом и денежное довольствие в размере 26 тысяч гривен в месяц.
Кого еще ищут в "Азов"
Также бригада спецназа "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения абдоминального, торакального хирурга. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.
Кроме того, мы сообщали, что азовцы ищут в свои батальоны и другие подразделения электромонтера.
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