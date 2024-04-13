Робота в "Азов" — якому медику пропонують зарплату до 125 тисяч гривень

"Азову" потрібні медики — якого фахівця шукають та скільки платитимуть
Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи абдомінального, торакального хірурга. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 12 квітня.
Що входить в обов'язки абдомінального, торакального хірурга в "Азов"
Хірург мусить:
- надавати невідкладну медичну допомогу на стабілізаційному пункті бригади;
- супроводжувати пацієнтів, що перебувають у важкому стані, до лікувальних закладів;
- організовувати роботу resuscitation team у рамках стабілізаційного пункту;
- здійснювати періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
- періодично чергувати на реанімаційному транспорті медичної роти;
- збирати та обробляти санітарні дані.
Які вимоги до кандидата на посаду
Людина, яка хоче обійняти посаду хірурга в "Азов", має мати вищу освіту й досвід роботи за спеціальністю та з ургентними пацієнтами. Фахівець повинен бути готовим до праці за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги, внесення активного вкладу в розвиток медичної служби бригади, участі в медичному плануванні, регулярного навчання та підвищення кваліфікації. Від кандидата очікують вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку, дотримування принципів доказової медицини та прагнення наблизити якісну медичну допомогу до поранених.
Умови роботи
Азовці пропонують кандидату:
- офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- грошове забезпечення від 25 до 120 тисяч залежно від поставленого завдання та регіону роботи (за перебування в зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень);
- профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.
Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"
Нагадаємо, "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи електромонтера. Також азовцям потрібні сапери в інженерно-саперну роту та інші підрозділи.
Раніше ми писали про те, що бригада "Азов" шукає добровольців, які готові поповнити лави 6-го батальйону спеціального призначення, який створюють у складі 12-ї бригади.
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