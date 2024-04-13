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"Азову" потрібні медики — якого фахівця шукають та скільки платитимуть

13 квітня 2024 03:25
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота в "Азов" — якому медику пропонують зарплату до 125 тисяч гривень
Хірурги допомагають пораненому. Фото: azov.pro
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи абдомінального, торакального хірурга. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 12 квітня.

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Скриншот вакансії в полку "Азов" на Work.ua

Що входить в обов'язки абдомінального, торакального хірурга в "Азов"

Хірург мусить:

  • надавати невідкладну медичну допомогу на стабілізаційному пункті бригади;
  • супроводжувати пацієнтів, що перебувають у важкому стані, до лікувальних закладів;
  • організовувати роботу resuscitation team у рамках стабілізаційного пункту;
  • здійснювати періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
  • періодично чергувати на реанімаційному транспорті медичної роти;
  • збирати та обробляти санітарні дані.

Які вимоги до кандидата на посаду

Людина, яка хоче обійняти посаду хірурга в "Азов", має мати вищу освіту й досвід роботи за спеціальністю та з ургентними пацієнтами. Фахівець повинен бути готовим до праці за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги, внесення активного вкладу в розвиток медичної служби бригади, участі в медичному плануванні, регулярного навчання та підвищення кваліфікації. Від кандидата очікують вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку, дотримування принципів доказової медицини та прагнення наблизити якісну медичну допомогу до поранених.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату:

  • офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • грошове забезпечення від 25 до 120 тисяч залежно від поставленого завдання та регіону роботи (за перебування в зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень);
  • профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи електромонтера.  Також азовцям потрібні сапери в інженерно-саперну роту та інші підрозділи.

Раніше ми писали про те, що бригада "Азов" шукає добровольців, які готові поповнити лави 6-го батальйону спеціального призначення, який створюють у складі 12-ї бригади.

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