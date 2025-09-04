Відео
Дата публікації: 4 вересня 2025 12:37
Мобілізація в Україні — в Азові назвали ідеальний процес
Святослав "Калина" Паламар. Фото: кадр з відео

Україні необхідно покращити процес мобілізації. Перш за все варто мотивувати людей, запровадити регулярні ротації, а також менше бюрократії.

Про це заявив заступник командира 1-го корпусу НГУ "Азов" Святослав "Калина" Паламар в інтерв'ю "Українській Правді"

Ідеальний процес мобілізації в Україні

Святослав Паламар наголосив, що мобілізація в Україні має стати справою всього суспільства, а служба в армії — сприйматися як обов’язок, а не тягар. Для цього, на його думку, потрібна широка участь держави, ЗМІ, культури та інтелігенції у формуванні поваги до війська.

"До мобілізації повинні долучатися абсолютно всі. Служба в армії повинна сприйматися в суспільстві як обов'язок. Офісу президента, впливовим ЗМІ та лідерам думок потрібно сідати і думати, як нам продовжити підіймати авторитет армії в суспільстві", — сказав "Калина".

Він також зауважив, що війна може тривати роками, тому важливо вже зараз виробити загальносуспільне усвідомлення й справедливу систему підтримки армії. 

"Війна, можливо, не закінчиться і буде тривати 10 чи 20 років, а нам з цим щось потрібно робити. Це повинно бути загальне суспільне усвідомлення, що вуйко з Америки не вирішить наших проблем", — наголосив військовий. 

Нагадаємо, раніше в ОПУ відповіли, чи скасують мобілізацію після війни. Є нагальна потреба підтримання боєготовності на належному рівні.

Водночас у відомстві запевнили, що не будуть знижувати мобілізаційний вік. Павло Паліса повідомив, що наразі таке питання навіть не розглядають.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
