Выезд за границу для медийщиков и артистов — какие документы нужны

Пограничник проверяет документы у водителя. Фото: ГПСУ

В Украине начали действовать новые правила пересечения границы для лиц из сферы культуры и информационной сферы. Правительство определило четкий порядок выезда из Украины.

Об этом сообщает ГПСУ в четверг, 6 марта.

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Пересечение границы для художников и медийщиков

Как отмечают в пограничной службе, если художники или медийщики не смогут подтвердить цель поездки, им откажут в выезде. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые работают в сфере культуры, стратегических коммуникаций или медиа смогут выехать за границу при наличии таких документов:

письмо Минкультуры и стратегических коммуникаций или Минцифры в Администрацию Госпогранслужбы о деталях поездки;

приглашение иностранной организации (с переводом на украинский);

военно-учетный документ с соответствующими отметками территориальных центров комплектования и социальной поддержки или военно-учетный документ в электронной форме.

Сообщение ГНСУ. Фото: скриншот

Напомним, Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины остановило выдачу писем для пересечения границы для художников и журналистов. Такое решение приняли из-за многочисленных случаев злоупотреблений.

Также в марте в Украине начали работать новые правила пересечения границы для еще одной категории граждан. Мужчины, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, могут выехать из страны только на общих основаниях.