Виїзд за кордон за гумдопомогою у березні 2025 — кого з чоловіків випустять

Прикордонник перевіряє документи у чоловіка на кордоні. Фото: ДПСУ

Раніше в Україні водії, які перевозили гуманітарні та медичні вантажі, виїжджали за кордон за системою "Шлях". Проте, 28 лютого Кабінет Міністрів України припинив її функціонування. Тож, відтепер військовозобов'язаним чоловікам для виїзду за кордон за гуманітаркою потрібно мати інші підстави.

Що відомо про зміни та хто тепер зможе виїхати з України за гуманітарною допомогою, пояснили у пресцентрі Держприкордонслужби.

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Зазначається, що Кабмін вніс зміни до постанови №57, яка регулює Правила перетинання державного кордону.

Відповідно до цих нововведень, Мінінфраструктури та обласні військові адміністрації більше не вноситимуть інформацію про водіїв гуманітарних вантажів до системи "Шлях" та не надаватимуть рішення про виїзд за межі України.

Відтепер виїзд за кордон для військовозобов'язаних чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, буде на загальних підставах. Це означає, що за новими правилами таких водіїв випускатимуть з України, тільки якщо у них є інші підстави для виїзду, які передбачені вищезгаданою постановою.

Прикордонник перевіряє документи у чоловіка. Фото: ДПСУ

Так, до прикладу, при наявності відповідних документів можуть перетинати кордон:

чоловіки старше 60 років;

багатодітні батьки;

заброньовані на період мобілізації;

непридатні до військової служби за станом здоров'я;

чоловіки, які самостійно виховують неповнолітню дитину;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автівкою.

З повним переліком можна ознайомитися у самій постанові №57.

Варто зауважити, що додатково уряд доручив Мінсоцполітики, що формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом з Міноборони розробити механізм виїзду військовозобов'язаних чоловіків за гуманітарними вантажами.

Раніше ми писали, хто з чоловіків в Україні має право на виїзд за кодон у березні 2025 року.

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