Виїзд за кордон для медійників та артистів — які документи потрібно

Прикордонник перевіряє документи у водія. Фото: ДПСУ

В Україні почали діяти нові правила перетину кордону для осіб зі сфери культури та інформаційної сфери. Уряд визначив чіткий поряд виїзду з України.

Про це повідомляє ДПСУ в четвер, 6 березня.

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Перетин кордону для митців та медійників

Як зазначають у прикордонній службі, якщо митці чи медійники не зможуть підтвердити мету поїздки, їм відмовлять у виїзді. Чоловіки віком від 18 до 60 років, які працюють у сфері культури, стратегічних комунікацій чи медіа зможуть виїхати за кордон за наявності таких документів:

лист Мінкультури та стратегічних комунікацій або Мінцифри до Адміністрації Держприкордонслужби щодо деталей поїздки;

запрошення іноземної організації (з перекладом українською);

військово-обліковий документ з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або військово-обліковий документ в електронній формі.

Повідомлення ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України зупинило видачу листів для перетину кордону для митців й журналістів. Таке рішення ухвалили через численні випадки зловживань.

Також у березні в Україні почали працювати нові правила перетину кордону для ще однієї категорії громадян. Чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, можуть виїхати з країни тільки на загальних підставах.