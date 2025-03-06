Виїзд за кордон для медійників та артистів — які документи потрібно

В ДПСУ пояснили, як медійники та артисти можуть виїхати за кордон
В Україні почали діяти нові правила перетину кордону для осіб зі сфери культури та інформаційної сфери. Уряд визначив чіткий поряд виїзду з України.
Про це повідомляє ДПСУ в четвер, 6 березня.
Перетин кордону для митців та медійників
Як зазначають у прикордонній службі, якщо митці чи медійники не зможуть підтвердити мету поїздки, їм відмовлять у виїзді. Чоловіки віком від 18 до 60 років, які працюють у сфері культури, стратегічних комунікацій чи медіа зможуть виїхати за кордон за наявності таких документів:
- лист Мінкультури та стратегічних комунікацій або Мінцифри до Адміністрації Держприкордонслужби щодо деталей поїздки;
- запрошення іноземної організації (з перекладом українською);
- військово-обліковий документ з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або військово-обліковий документ в електронній формі.
Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України зупинило видачу листів для перетину кордону для митців й журналістів. Таке рішення ухвалили через численні випадки зловживань.
Також у березні в Україні почали працювати нові правила перетину кордону для ще однієї категорії громадян. Чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, можуть виїхати з країни тільки на загальних підставах.
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