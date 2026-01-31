Мобилизация в Украине - количество забронированных выросло до 1,3 млн человек

Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: "Суспільне"

Министр экономики Украины Алексей Соболев заявил, что в течение года количество забронированных украинцев выросло на несколько сотен тысяч. Если в прошлом году показатель был на уровне млн, то теперь он составляет 1 млн 300 тысяч человек.

Об этом Соболев сказал во время дискуссии "Новая страна: ключевые вопросы", сообщает LB.ua.

Реклама

Читайте также:

Мобилизация в Украине - что происходит с бронированием

По словам Соболева, бронирование влияет на мобилизацию в Украине, поэтому очень важно соблюдать баланс, что сейчас соблюдено.

"На самом деле бронирование за последний год выросло. У нас было где-то миллион забронированных людей, сейчас — где-то миллион триста", — заявил он.

Также министр сообщил, что ранее военные обращались с просьбами уменьшить ее количество.

В то же время Соболев отметил, что бронь от мобилизации положительно влияет на экономику, потому что для получения бронирования некоторые люди выходят из теневых трудовых отношений.

"Люди, которые бронируются, выходят из серого рынка занятости. Это позволило поднять требования для компании, бронирующие работников, в частности по средней зарплате. Это высвободило десятки миллиардов средств", — резюмировал Алексей Соболев.

Напомним, недавно нардеп Александр Федиенко заявил, что в конце февраля бронирование должно закончиться для всех военнообязанных граждан, которые работают на критически важных для украинской экономики предприятиях.

Также мы писали, какие есть условия, позволяющие украинским работодателям самостоятельно аннулировать бронирование.