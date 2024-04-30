Где в Украине больше всего удивляются от мобилизации

Правоохранители задержали уклонистов. Архивное фото: Государственная пограничная служба Украины

С начала полномасштабного вторжения в Украине открыто более 11-ти тысяч уголовных производств из-за уклонения от призыва или нарушения военного учета. Больше всего уклонистов в Закарпатской области.

Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщило издание NV, ссылаясь на данные Офиса генпрокурора Украины.

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Закарпатье и Днепропетровщина — лидеры антирейтинга

"Больше всего дел по ст. 336 Уголовного кодекса (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период) правоохранители открыли во второй год войны", — пишет NV.

Уточняется, что в 2023 году было начато почти 6 800 уголовных производств из-за уклонения от призыва. Больше всего бегали от мобилизации в Закарпатской, Николаевской и Днепропетровской областях.

В первый год войны лидером этого антирейтинга также была Закарпатская обл.

Ранее мы писали, что право вручать повестки военнообязанным украинцам имеют работники ТЦК, а также работники сельских, поселковых и городских советов, руководители предприятий и даже учебных заведений, но на основании распоряжения территориального центра комплектования.

К слову, в Государственной пограничной службе рассказали, как маскируются уклонисты, чтобы выехать из Украины.