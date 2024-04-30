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В каких областях Украины больше всего уклонистов

30 апреля 2024 07:00
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Где в Украине больше всего удивляются от мобилизации
Правоохранители задержали уклонистов. Архивное фото: Государственная пограничная служба Украины
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

С начала полномасштабного вторжения в Украине открыто более 11-ти тысяч уголовных производств из-за уклонения от призыва или нарушения военного учета. Больше всего уклонистов в Закарпатской области.

Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщило издание NV, ссылаясь на данные Офиса генпрокурора Украины.

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"Больше всего дел по ст. 336 Уголовного кодекса (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период) правоохранители открыли во второй год войны", — пишет NV.

Уточняется, что в 2023 году было начато почти 6 800 уголовных производств из-за уклонения от призыва. Больше всего бегали от мобилизации в Закарпатской, Николаевской и Днепропетровской областях.

В первый год войны лидером этого антирейтинга также была Закарпатская обл.

Ранее мы писали, что право вручать повестки военнообязанным украинцам имеют работники ТЦК, а также работники сельских, поселковых и городских советов, руководители предприятий и даже учебных заведений, но на основании распоряжения территориального центра комплектования.

К слову, в Государственной пограничной службе рассказали, как маскируются уклонисты, чтобы выехать из Украины.

Офис генерального прокурора
военный призыв
Криминал
мобилизация
отсрочка
ТЦК и СП
уклонисты

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