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В яких областях України найбільше ухилянтів

30 квітня 2024 07:00
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Де в Україні найбільше узивляються від мобілізації
Правоохоронці затримали ухилянтів. Архівне фото: Державна прикордонна служба України
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

З початку повномасштабного вторгнення в Україні відкрито понад 11-ть тисяч кримінальних проваджень через ухилення від призову чи порушення військового обліку. Найбільше ухилянтів у Закарпатській області. 

Про це у понеділок, 29 квітня, повідомило видання NV, посилаючись на дані Офісу генпрокурора України

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"Найбільше справ за ст. 336. Кримінального кодексу (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період) правоохоронці відкрили у другий рік великої війни", — пише NV.

Уточнюється, що 2023 році було розпочато майже 6 800 кримінальних проваджень через ухилення від призову. Найбільше ухилялися від мобілізації у Закарпатській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

У перший рік війни першою у цьому антирейтингу також була Закарпатська обл. 

Раніше ми писали, що право вручати повістки військовозобов'язаним українцям мають працівники ТЦК, а також робітники сільських, селищних і міських рад, керівники підприємств і навіть навчальних закладів, але на підставі відповідного розпорядження територіального центру комплектування.

До слова, у Державній прикордонній службі розповіли,  як маскуються ухилянти, аби виїхати з України. 

Офіс генерального прокурора
військовий призов
Кримінал
мобілізація
відстрочка
ТЦК та СП
ухилянти

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