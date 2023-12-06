Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В Кабмине рассказали, как планируют ускорить процесс прохождения ВВК arrow

В Кабмине рассказали, как планируют ускорить процесс прохождения ВВК

6 декабря 2023 16:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Кабмине рассказали, как планируют ускорить процесс прохождения ВВК
Кабинет Министров Украины. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

А Кабинеты министров приняли целый ряд мер, которые позволят ускорить процесс прохождения военно-врачебной комиссии и медицинско-социальной экспертизы. Среди прочего планируется ввести электронную очередь во всех военных учреждениях здравоохранения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читайте также:

Изменения в прохождении ВВК

"Справки ходят за военными" — ключевой принцип реформы ВВК и МСЭК, которые продолжаем реализовывать. Провели совещание с чиновниками и военными. Ставим целью сделать прохождение ВВК максимально быстрым и удобным", — рассказал Шмыгаль.

В первую очередь глава правительства рассказал, что в Украине вдвое возросло количество военно-врачебных комиссий.

"Уже увеличили количество ВВК на 50%, более чем вдвое выросла пропускная способность гарнизонных ВВК на базе гражданских медицинских учреждений. Введена электронная очередь во всех военных учреждениях здравоохранения, цифровизировали документооборот в 90% воинских частей", рассказал Шмыгаль.

В Кабмине отметили, что все принятые меры позволили снизить продолжительность прохождения ВВК втрое.

ВЛК
Заседание Кабинета Министров Украины. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Цифровизация выводов ВВК

Кроме того, в Минцифре сообщили о плане в ближайшее время цифровизировать заключение ВВК. В Кабмине отметили, что это важное решение, которое поможет получать другие онлайновые услуги.

"Все ответственные получили поручения. Должны ускорять реформы. Также дал задачу проработать предложение Минсоцполитики о наличии соцработников в медицинских учреждениях для помощи военным с получением необходимых услуг", — резюмировал Шмыгаль.

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров предлагает Верховной Раде снять с военного учета резервистов сотрудников Бюро экономической безопасности. По мнению инициаторов законопроекта, это позволит обеспечить бесперебойную работу ведомства.

Напоминаем, что 17 ноября народный депутат Алексей Гончаренко подал в Кабмин обращение об увеличении выплат для раненых срочников. Он отмечает, что они с другими военнослужащими принимали такое же участие в защите Украины от оккупантов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме