В Кабмине рассказали, как планируют ускорить процесс прохождения ВВК

Кабинет Министров Украины. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

А Кабинеты министров приняли целый ряд мер, которые позволят ускорить процесс прохождения военно-врачебной комиссии и медицинско-социальной экспертизы. Среди прочего планируется ввести электронную очередь во всех военных учреждениях здравоохранения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Изменения в прохождении ВВК

"Справки ходят за военными" — ключевой принцип реформы ВВК и МСЭК, которые продолжаем реализовывать. Провели совещание с чиновниками и военными. Ставим целью сделать прохождение ВВК максимально быстрым и удобным", — рассказал Шмыгаль.

В первую очередь глава правительства рассказал, что в Украине вдвое возросло количество военно-врачебных комиссий.

"Уже увеличили количество ВВК на 50%, более чем вдвое выросла пропускная способность гарнизонных ВВК на базе гражданских медицинских учреждений. Введена электронная очередь во всех военных учреждениях здравоохранения, цифровизировали документооборот в 90% воинских частей", — рассказал Шмыгаль.

В Кабмине отметили, что все принятые меры позволили снизить продолжительность прохождения ВВК втрое.

Заседание Кабинета Министров Украины. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Цифровизация выводов ВВК

Кроме того, в Минцифре сообщили о плане в ближайшее время цифровизировать заключение ВВК. В Кабмине отметили, что это важное решение, которое поможет получать другие онлайновые услуги.

"Все ответственные получили поручения. Должны ускорять реформы. Также дал задачу проработать предложение Минсоцполитики о наличии соцработников в медицинских учреждениях для помощи военным с получением необходимых услуг", — резюмировал Шмыгаль.

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров предлагает Верховной Раде снять с военного учета резервистов сотрудников Бюро экономической безопасности. По мнению инициаторов законопроекта, это позволит обеспечить бесперебойную работу ведомства.

Напоминаем, что 17 ноября народный депутат Алексей Гончаренко подал в Кабмин обращение об увеличении выплат для раненых срочников. Он отмечает, что они с другими военнослужащими принимали такое же участие в защите Украины от оккупантов.