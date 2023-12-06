В Кабміні розповіли, як планують прискорити процес проходження ВЛК

Кабінет міністрів України. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

А Кабінеті міністрів вжили цілу низку заходів, які дозволять пришвидшити процес проходження військово-лікарської комісії та медично-соціальної експертизи. Серед усього іншого планується запровадити електронну чергу в усіх військових закладах охорони здоров’я.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Зміни у проходженні ВЛК

"Довідки ходять за військовими" — ключовий принцип реформи ВЛК і МСЕК, які продовжуємо реалізовувати. Провели нараду з урядовцями та військовими. Ставимо за мету зробити проходження ВЛК максимально швидким і зручним", — розповів Шмигаль.

В першу чергу голова уряду розповів, що в Україні вдвічі зросла кількість військово-лікарських комісій.

"Уже збільшили кількість ВЛК на 50%, більш ніж удвічі зросла пропускна спроможність гарнізонних ВЛК на базі цивільних медичних закладів. Впроваджено електронну чергу в усіх військових закладах охорони здоров’я, цифровізували документообіг у 90% військових частин", — розповів Шмигаль.

В Кабміні зазначили, що всі вжиті заходи дозволили зменшити тривалість проходження ВЛК утричі.

Засідання Кабінету міністрів України. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Цифровізація висновків ВЛК

Крім того, у Мінцифри повідомили про план найближчим часом цифровізувати висновок ВЛК. В Кабміні зазначили, що це важливе рішення, яке допоможе отримувати інші послуги онлайн.

"Усі відповідальні отримали доручення. Маємо прискорювати реформи. Також дав завдання опрацювати пропозицію Мінсоцполітики щодо наявності соцпрацівників у медичних закладах для допомоги військовим з отриманням необхідних послуг", — резюмував Шмигаль.

Раніше ми повідомляли, що Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді зняти з військового обліку резервістів співробітників Бюро економічної безпеки. На думку ініціаторів законопроєкту, це дозволить забезпечити безперебійну роботу відомства.

Нагадуємо, що 17 листопада, народний депутат Олексій Гончаренко подав до Кабміну звернення щодо збільшення виплат для поранених строковиків. Він наголошує, що вони з іншими військовослужбовцями брали таку ж участь у захисті України від окупантів.