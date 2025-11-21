Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация В каких случаях депрессия считается основанием для непригодности

В каких случаях депрессия считается основанием для непригодности

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 12:20
обновлено: 12:03
Мобилизация людей с депрессией — когда они непригодны
Депрессивное расстройство у военнообязанного. Фото иллюстративное: Freepik

Вопрос, может ли депрессия быть основанием для признания военнообязанного непригодным к службе, имеет четкое нормативное разъяснение. Согласно медицинским критериям для военно-врачебной комиссии, депрессивные и другие психические расстройства действительно могут стать основанием для освобождения от мобилизации, если они имеют выраженный характер и приводят к стойким нарушениям психоэмоционального состояния.

Это четко определено в приказе Министерства обороны "Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Реклама
Читайте также:

Имеют ли право мобилизовать человека с депрессией

К категории состояний, дающих право на признание непригодности, относятся не только тяжелые депрессивные эпизоды, но и генерализованное тревожное расстройство с постоянной тревогой, выраженные формы обсессивно-компульсивного расстройства, а также депрессии, осложненные суицидальным поведением — намерениями, попытками или проявлениями аутоагрессии.

Важно, что продолжительность симптомов более трех месяцев является формальным основанием для принятия экспертами решения о непригодности. В то же время в случаях, когда у человека были психотические симптомы или произошла суицидальная попытка, срок течения заболевания уже не играет роли: решение принимается независимо от того, сколько времени прошло с начала расстройства.

Может ли психопатия стать основанием для непригодности к службе в армии

Отдельно выделяют группу тяжелых форм психопатии, которые также освобождают от мобилизации. Речь идет о так называемых ядерных типах патологического развития личности, в частности паранояльных, обсессивно-фобических и других состояниях, сопровождающихся глубокими изменениями поведения и длительной потерей работоспособности.

Такие расстройства делают человека неспособным выполнять военные задачи даже в условиях обеспечивающих или тыловых специальностей.

В каких случаях депрессия не является основанием для установления непригодности

Впрочем, не все депрессивные или тревожные состояния являются основанием для непригодности. Часть лиц с умеренными проявлениями расстройств признаются годными к службе, но с ограничениями по месту прохождения. Это касается воинских частей обеспечения, ТЦК и СП, учебных центров, медицинских подразделений, логистики, связи, охраны и других подразделений, где не требуются сверхвысокие психологические нагрузки.

Основанием для такого решения могут быть умеренно выраженные невротические расстройства, ПТСР со стабильным течением, генерализованное тревожное расстройство без обострений, умеренный тревожно-депрессивный синдром, обсессивно-компульсивное расстройство невысокой интенсивности, а также умеренные депрессивные и рекуррентные депрессивные эпизоды, когда симптомы сохраняются долго, но не лишают человека способности выполнять функции, связанные с военной службой.

Для принятия такого заключения требуется наличие трех стационарных курсов лечения в специализированных медицинских учреждениях, каждый продолжительностью не менее 21 дня в течение одного года.

Может ли человек с ПТСР не быть мобилизованным

Есть и другая группа случаев — умеренные или легкие психические расстройства, хорошо реагирующие на терапию. При таких состояниях человека признают годным к службе, если болезнь имеет кратковременный, регредиентный или благоприятный характер, а после лечения наступает компенсация. К ним относятся легкие короткие невротические эпизоды, ПТСР с тенденцией к уменьшению симптомов, умеренные депрессивные состояния, быстро поддающиеся лечению.

Отдельно предусмотрена категория лиц, которые временно нуждаются в лечении, отпуске или освобождении от выполнения служебных обязанностей. Это могут быть состояния после обострения ПТСР, депрессивные эпизоды после кризиса, адаптационные расстройства, астенические проявления и другие расстройства, требующие времени для медицинской реабилитации и восстановления.

Новини.LIVE писали также о том, какие болезни глаз не позволяют служить в армии, а также в каких случаях проблемы с суставами и костями являются основанием для непригодности.

болезнь депрессия мобилизация ВВК психиатр психика
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации