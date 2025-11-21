Мобилизация людей с депрессией — когда они непригодны

Депрессивное расстройство у военнообязанного. Фото иллюстративное: Freepik

Вопрос, может ли депрессия быть основанием для признания военнообязанного непригодным к службе, имеет четкое нормативное разъяснение. Согласно медицинским критериям для военно-врачебной комиссии, депрессивные и другие психические расстройства действительно могут стать основанием для освобождения от мобилизации, если они имеют выраженный характер и приводят к стойким нарушениям психоэмоционального состояния.

Это четко определено в приказе Министерства обороны "Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Имеют ли право мобилизовать человека с депрессией

К категории состояний, дающих право на признание непригодности, относятся не только тяжелые депрессивные эпизоды, но и генерализованное тревожное расстройство с постоянной тревогой, выраженные формы обсессивно-компульсивного расстройства, а также депрессии, осложненные суицидальным поведением — намерениями, попытками или проявлениями аутоагрессии.

Важно, что продолжительность симптомов более трех месяцев является формальным основанием для принятия экспертами решения о непригодности. В то же время в случаях, когда у человека были психотические симптомы или произошла суицидальная попытка, срок течения заболевания уже не играет роли: решение принимается независимо от того, сколько времени прошло с начала расстройства.

Может ли психопатия стать основанием для непригодности к службе в армии

Отдельно выделяют группу тяжелых форм психопатии, которые также освобождают от мобилизации. Речь идет о так называемых ядерных типах патологического развития личности, в частности паранояльных, обсессивно-фобических и других состояниях, сопровождающихся глубокими изменениями поведения и длительной потерей работоспособности.

Такие расстройства делают человека неспособным выполнять военные задачи даже в условиях обеспечивающих или тыловых специальностей.

В каких случаях депрессия не является основанием для установления непригодности

Впрочем, не все депрессивные или тревожные состояния являются основанием для непригодности. Часть лиц с умеренными проявлениями расстройств признаются годными к службе, но с ограничениями по месту прохождения. Это касается воинских частей обеспечения, ТЦК и СП, учебных центров, медицинских подразделений, логистики, связи, охраны и других подразделений, где не требуются сверхвысокие психологические нагрузки.

Основанием для такого решения могут быть умеренно выраженные невротические расстройства, ПТСР со стабильным течением, генерализованное тревожное расстройство без обострений, умеренный тревожно-депрессивный синдром, обсессивно-компульсивное расстройство невысокой интенсивности, а также умеренные депрессивные и рекуррентные депрессивные эпизоды, когда симптомы сохраняются долго, но не лишают человека способности выполнять функции, связанные с военной службой.

Для принятия такого заключения требуется наличие трех стационарных курсов лечения в специализированных медицинских учреждениях, каждый продолжительностью не менее 21 дня в течение одного года.

Может ли человек с ПТСР не быть мобилизованным

Есть и другая группа случаев — умеренные или легкие психические расстройства, хорошо реагирующие на терапию. При таких состояниях человека признают годным к службе, если болезнь имеет кратковременный, регредиентный или благоприятный характер, а после лечения наступает компенсация. К ним относятся легкие короткие невротические эпизоды, ПТСР с тенденцией к уменьшению симптомов, умеренные депрессивные состояния, быстро поддающиеся лечению.

Отдельно предусмотрена категория лиц, которые временно нуждаются в лечении, отпуске или освобождении от выполнения служебных обязанностей. Это могут быть состояния после обострения ПТСР, депрессивные эпизоды после кризиса, адаптационные расстройства, астенические проявления и другие расстройства, требующие времени для медицинской реабилитации и восстановления.

Новини.LIVE писали также о том, какие болезни глаз не позволяют служить в армии, а также в каких случаях проблемы с суставами и костями являются основанием для непригодности.