20 сентября в Киеве сотрудники ТЦК задержали режиссера телеканала «Интер»

ТЦК возле телеканала "Интер". Фото: скриншот из видео

В воскресенье, 20 сентября, в социальных сетях появилось видео, на котором представители ТЦК и СП задержали мужчину прямо возле главной студии телеканала "Интер" в Киеве. На данный момент уже поступила официальная реакция, и, как утверждается, гражданин находился в розыске и не имел отсрочки от мобилизации, поэтому никаких нарушений со стороны группы оповещения не было.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Киевского городского ТЦК и СП.

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Что сказали в ТЦК о задержании возле телеканала "Интер"

Согласно заявлению Киевского ТЦК, полиция в составе группы оповещения задержала режиссера монтажа ООО "Телестудия "Служба информации", который находился в розыске за нарушение требований законодательства.

Кроме того, на момент задержания у мужчины не было оформленной отсрочки от призыва, и он подлежал призыву на военную службу во время мобилизации. В связи с тем, что мужчине не была оформлена отсрочка, задержание гражданина было произведено в рамках закона.

"Несмотря на профессиональную деятельность гражданина в должности режиссера монтажа, ни он сам, ни ООО "Телестудия "Служба информации" не позаботились о своевременном оформлении бронирования или отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Учитывая это, противоправных действий со стороны военнослужащих и сотрудников полиции не было", — говорится в сообщении.

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Как сообщали Новини.LIVE, народный депутат Александр Качура призвал ликвидировать ТЦК. Он считает, что стране необходимо перейти на систему рекрутинга.

Также мы писали, что, по словам посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, мобилизация в Украине зашла в тупик.