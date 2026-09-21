ТЦК затримали режисера телеканалу Інтер у Києві 20 вересня

ТЦК біля телеканал "Інтер". Фото: скриншот з відео

У неділю, 20 вересня, у соцмережах з'явилось відео, на якому представники ТЦК та СП затримали чоловіка прямо біля головної студії телеканалу "Інтер" у Києві. Наразі вже з'явилась офіційна реакція і як стверджується, громадянин був у розшуку та не мав бронювання від мобілізації, тому ніяких порушень з групи оповіщення не було.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Київського міського ТЦК та СП.

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Що сказали у ТЦК про затримання біля телеканалу "Інтер"

Згідно заяві Київського ТЦК, поліція у складі групи оповіщення затримала режисера монтажу ТОВ "Телестудія "Служба інформації", який перебував у розшуку за порушення вимог законодавства.

Окрім того, на момент затримання чоловік не мав оформленої відстрочки від призову та підлягав призову на військову службу під час мобілізації. У зв'язку з тим, що чоловіку не зробили бронь, затримання громадянина було в рамках закону.

"Попри професійну задіяність громадянина на посаді режисера монтажу, ані він сам, ані ТОВ "Телестудія "Служба інформації" не подбали про своєчасне оформлення бронювання або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. З огляду на це протиправних дій з боку військовослужбовців та працівників поліції немає", — йдеться у повідомленні.

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Пост Київського міського ТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, нардеп Олександр Качура закликав ліквідувати ТЦК. Він вважає, що країні необхідно перейти на систему рекрутингу.

Також ми писали, що за словами посла України у Британії та колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, мобілізація в Україні зайшла в глухий кут.