В Метинвесте просят расширить бронь от мобилизации из-за угрозы остановки производства

Работники "Метинвеста". Фото: пресс-служба ЧАО "Запорожсталь"

Системе бронирования от мобилизации не хватает гибкости, чтобы компенсировать дефицит кадров на предприятиях, расположенных неподалеку от фронта. Это одна из главных проблем, которые возникли у бизнеса, вместе с логистикой и перестройкой производства во время войны.

Об этом заявила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы "Метинвест" Татьяна Петрук в интервью "УНИАН".

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По ее словам, сейчас у компании не хватает людей для увеличения производства и добычи железной руды.

"Метинвест, пожалуй, крупнейшее предприятие в Украине среди частных и государственных компаний по количеству мобилизованных в ВСУ. В Группе работает около 50 тыс. человек, а общее количество работников, которые ушли в ВСУ — 9300. У нас каждый шестой мобилизован. Это очень много. Мы не можем выйти на некоторых активах даже на 50-60% довоенного производства! Причина — именно люди. Часть персонала мобилизована в ряды ВСУ, многие уволились и переехали — в Европу или в более безопасные регионы Украины", — говорит Петрук.

Она отметила, что каждый бизнес понимает важность пополнения ВСУ, однако бронирование сотрудников тоже важно для любой корпорации, где требуется баланс между пополнением ВСУ и сохранением производства и выплатой налогов. Поэтому, как она добавляет, система бронирования от мобилизации отнюдь не гибкая.

"Нынешняя система бронирования не гибкая. Она не позволяет привлекать новых сотрудников. Потенциальный сотрудник выбирает теневую занятость за пределами компании. Эту бюрократическую проблему можно решить, дав предприятиям возможность добронировать некоторый процент персонала за год, решая таким образом проблему с нехваткой персонала", — резюмировала Петрук.

Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики не предоставило данные о количестве забронированных сотрудников Львовского цирка, ссылаясь на закон о публичной информации.

В то же время стало известно, что в законе о мобилизации бронирования у госслужащих двойное толкование.