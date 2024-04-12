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У законі про мобілізацію бронювання держслужбовців має подвійне тлумачення

12 квітня 2024 20:20
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У законі про мобілізацію бронювання держслужбовців має подвійне тлумачення
Засідання Кабміну. Фото: Урядовий портал
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Вчора, 11 квітня, Верховна рада ухвалила закон про мобілізацію. Проте формулювання статті 25 допускає подвійне тлумачення у питанні бронювання держслужбовців.

Про це повідомила Судово-юридична газета у п'ятницю, 12 квітня.

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Що передбачає стаття 25 закону про мобілізацію

Стаття 25 нового закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" вносить певну двозначність у питання, кого саме серед державних службовців та працівників патронатної служби слід віднести до категорії заброньованих.

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 25, здається, що зміни є очевидними: всі військовозобов’язані, які обіймають посади державної служби категорії А, а також голови обласних, районних, міських рад, повинні бути заброньовані. Для державних службовців категорій Б і В у місцевих органах влади бронювання має стосуватися не більше ніж 50% військовозобов’язаних цих категорій.

Далі, пункт 2 частини 1 статті 25 вказує, що заброньовані мають бути військовозобов’язаними, які працюють або проходять службу в державних органах, за винятком тих, хто вже зазначений у пункті 1.

Це означає, що, враховуючи обидва пункти, можна зрозуміти, що крім 50% заброньованих державних службовців категорій Б і В, додатково під бронювання за пунктом 2 підпадають інші державні службовці, які не були заброньовані за пунктом 1.

Щодо патронатної служби, виникає питання, що вважати державними органами, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

Відповідальність за вирішення цього питання лежить на Кабінеті Міністрів України. Новий закон встановлює, що правила та організація бронювання, критерії, перелік посад і професій, а також обсяги бронювання військовозобов’язаних визначаються законом та нормативно-правовими актами, ухваленими Кабміном.

Нагадаємо, що Зеленський висловився про закон про мобілізацію і посилення контролю над ухилянтами.

Раніше ми писали, що передбачає норма закону про мобілізацію щодо опікунів та усиновлювачів.

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