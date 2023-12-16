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В Николаеве работники ТЦК перекрыли выходы из торгового центра

16 декабря 2023 15:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Николаеве работники ТЦК перекрыли выходы из торгового центра
Работники ТЦК около одного из выходов. Фото: Новости-N.
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Николаеве в субботу, 16 декабря, сотрудники одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки пришли в торговый центр Херсонского шоссе. Они перекрыли все входы и выходы в торговый центр.

Об этом сообщает корреспондент "Новости-N" с места происшествия.

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Многим мужчинам на месте выписывали повестки для явки в военкомат. На улице также присутствовали два автобуса, однако забрали ли кого-то из посетителей торгового центра неизвестно.

Следует обратить внимание, что людей в торговом центре сегодня очень много. Это может быть связано с приближением рождественских и новогодних праздников. Парковочные места забиты автомобилями, припарковать транспорт проблематично.

ТЦК
Работники ТЦК на парковочных местах. Фото: Новости-N
ТЦК
Работники ТЦК возле автобуса. Фото: Новости-N
ТЦК
Работники ТЦК возле автобуса. Фото: Новости-N
ТЦК
Работники ТЦК возле одного из выходов. Фото: Новости-N

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки посетили торгово-развлекательные центры города. Там они раздавали повестки.

Напомним, что сотрудники ТЦК и СП устроили рейды по ресторанам Кривого Рога. Также в одном из ресторанов были замечены и сотрудники полиции.

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