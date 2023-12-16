В Миколаєві працівники ТЦК перекрили виходи з торгівельного центру

Працівники ТЦК біля одного з виходів. Фото: Новини-N.

У Миколаєві в суботу, 16 грудня, співробітники одного з територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки прийшли до торгівельного центру, що на Херсонському шосе. Вони перекрили всі входи і виходи до торгового центру.

Про це повідомляє кореспондент Новини-N із місця події.

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Багатьом чоловікам, ймовірно, одразу на місці виписували повістки для явки до військкомату. На вулиці також присутні два автобуси, проте чи забрали когось із відвідувачів торгівельного центру наразі невідомо.

Варто звернути увагу, що людей в торгівельному центрі сьогодні дуже багато. Це може бути пов'язано з наближенням різдв'яних та новорічних свят. Місця для паркування забиті автомобілями, припаркувати транспорт проблематично.

Працівники ТЦК на місцях для парковки. Фото: Новини-N

Працівники ТЦК біля автобусу. Фото: Новини-N

Працівники ТЦК біля автобусу. Фото: Новини-N

Працівники ТЦК біля одного з виходів. Фото: Новини-N

Раніше ми повідомляли, що в Івано-Франківську працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки завітали до торгівельно-розважальних центрів міста. Там вони роздвали повістки.

Нагадуємо, що співробітники ТЦК та СП влаштували рейди по ресторанах Кривого Рогу. Також в одному з ресторанів помітили і працівників поліції.