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В Минкульте объяснили, чем важна бронь от мобилизации для медийщиков и деятелей культуры

15 апреля 2024 23:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Минкульте объяснили, чем важна бронь от мобилизации для медийщиков и деятелей культуры
Временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев объяснил важность брони от мобилизации для работников и деятелей культуры. По его словам, ведомство не имеет права прерывать творческий процесс, кроме того, некоторые из забронированных сотрудников уже находятся на фронте.

Об этом он заявил на брифинге в Одессе, передают корреспонденты Новини.LIVE.

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По его словам, ведомство не способствует уклоняющимся, но не будет прерывать образовательный и творческий процесс.

"Те талантливые детки, которые сегодня имеют большие способности приобрести необходимое и профессиональное художественное образование, имеют право его получить. А для этого нужны профессиональные преподаватели. Мы должны сохранить минимальную способность наших образовательных учреждений такого типа", — говорит политик.

Также он добавил, что в сфере культуры забронировано более 1150 человек, а в сфере медиа — более 700 человек.

"По моему мнению, это небольшие цифры, но это люди, без которых ни одно медийно-культурное предприятие работать не сможет. И это не значит, что все остальные — мобилизованные", — сказал Карандеев, и добавил, что в "Передвижном цирке Украины" забронировано только 14 граждан из 48 военнообязанных, в то время как восемь находятся на фронте.

Напомним, ранее стало известно, что ведомство забронировало от мобилизации 1 150 работников сферы культуры и более 700 медийщиков, отметив, что эти люди критически важны для своих предприятий.

Бронь от мобилизации получили и работники телемарафона "Єдині новини": задействованным в нем телеканалам предоставили статус критически важных предприятий по функционированию экономики и обеспечению жизнедеятельности населения в особый период.

Минкульт
Украина
культура
мобилизация
Бронь от мобилизации

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