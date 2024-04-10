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У Мінкульті назвали кількість працівників, заброньованих від мобілізації

10 квітня 2024 12:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Мінкульті назвали кількість працівників, заброньованих від мобілізації
Працівники цирку під час виступу. Ілюстративне фото: wikimedia commons
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністерство культури та інформаційної політики України забронювало від мобілізації 1 150 працівників сфери культури та понад 700 медійників. У відомстві наголосили, що ці люди критично важливі для своїх підприємств.

Про це повідомила пресслужба МКІП у середу, 10 квітня. 

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У міністерстві заявили, що завдання із забезпечення сталості сфери культури та медіа є одним з пріоритетних. Там наголосили, що українська культура сьогодні є важливим інструментом стійкості та опору російській агресії. 

Так, відомо, що наразі 1 150 працівників сфери культури та понад 700 медійників заброньовані від мобілізації. У МКІП наголосили — ці люди критично важливі для своїх підприємств.

"Правильно було б їх назвати критично важливими для нашого життя, духовної стійкості та опору. Вважаємо, що хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа — це неповага до людей, які чесно і якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їх суспільного значення, як і в цілому значення культури в країні, що воює", — йдеться у повідомленні. 

Що ще потрібно знати

Нагадаємо, нещодавно Мінкульт додав до списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації, пересувний цирк. Українці вибухнули хвилею обурення.

На таку інформацію відреагував заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Він заявив, якщо забронювали пересувний цирк, то частину народних депутатів з бронювання потрібно знімати.

Крім того, Міністерство культури підтвердило для телеканалів, які беруть участь у марафоні "Єдині новини", статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це означає, що їхні працівники підлягають бронюванню від мобілізації.

Реагуючи на хейт українців в мережі, виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що це неповага до людей цієї сфери та "примітивна оцінка їх суспільного значення". Він наголосив, що "Дирекція пересувних циркових колективів України" — "не вуличне шапіто, а професійний колектив".

Мінкульт
мобілізація
бронювання
війна в Україні
цирк

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