В Мінкульті пояснили, чим важлива бронь від мобілізації для медійників та діячів культури

Тимчасово виконуючий міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Фото: Новини.LIVE

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв пояснив важливість броні від мобілізації для працівників та діячів культури. За його словами, відомство не має права переривати творчий процес, крім того, дехто з заброньованих працівників вже перебувають на фронті.

Про це він заявив на брифінгу в Одесі, передають кореспонденти Новини.LIVE.

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За його словами, відомство не сприяє ухилянтам, але не буде переривати освітній і творчий процес.

"Ті талановиті дітки, які сьогодні мають великі здібності набути необхідну і професійну мистецьку освіту, мають право її здобути. А для цього потрібні професійні викладачі. Ми маємо зберегти мінімальну спроможність наших освітніх закладів такого типу", — каже політик.

Також він додав, що у сфері культури заброньовано понад 1 150 осіб, а у сфері медіа — понад 700.

"На мою думку, це невеликі цифри, але це люди, без яких жодне медійно-культурне підприємство працювати не зможе. І це не означає, що всі інші — мобілізовані", — сказав Карандєєв, і додав, що у "Пересувному цирку України" заброньовано лише 14 громадян із 48 військовозобов’язаних, тоді як вісім перебувають на фронті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що відомство забронювало від мобілізації 1 150 працівників сфери культури та понад 700 медійників, наголосивши, що ці люди критично важливі для своїх підприємств.

Бронь від мобілізації отримали й працівники телемарафону "Єдині новини": задіяним в ньому телеканалам надали статус критично важливих підприємств для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.