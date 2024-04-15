Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow В Мінкульті пояснили, чим важлива бронь від мобілізації для медійників та діячів культури arrow

В Мінкульті пояснили, чим важлива бронь від мобілізації для медійників та діячів культури

15 квітня 2024 23:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Мінкульті пояснили, чим важлива бронь від мобілізації для медійників та діячів культури
Тимчасово виконуючий міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв пояснив важливість броні від мобілізації для працівників та діячів культури. За його словами, відомство не має права переривати творчий процес, крім того, дехто з заброньованих працівників вже перебувають на фронті.

Про це він заявив на брифінгу в Одесі, передають кореспонденти Новини.LIVE.

Читайте також:

Чому Мінкульт бронює медійників та діячів культури

За його словами, відомство не сприяє ухилянтам, але не буде переривати освітній і творчий процес.

"Ті талановиті дітки, які сьогодні мають великі здібності набути необхідну і професійну мистецьку освіту, мають право її здобути. А для цього потрібні професійні викладачі. Ми маємо зберегти мінімальну спроможність наших освітніх закладів такого типу", — каже політик. 

Також він додав, що у сфері культури заброньовано понад 1 150 осіб, а у сфері медіа — понад 700.

"На мою думку, це невеликі цифри, але це люди, без яких жодне медійно-культурне підприємство працювати не зможе. І це не означає, що всі інші — мобілізовані", — сказав Карандєєв, і додав, що у "Пересувному цирку України" заброньовано лише 14 громадян із 48 військовозобов’язаних, тоді як вісім перебувають на фронті. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що відомство забронювало від мобілізації 1 150 працівників сфери культури та понад 700 медійників, наголосивши, що ці люди критично важливі для своїх підприємств.

Бронь від мобілізації отримали й працівники телемарафону "Єдині новини": задіяним в ньому телеканалам надали статус критично важливих підприємств для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Мінкульт
Україна
культура
мобілізація
Бронь від мобілізації

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем