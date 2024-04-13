В Минобороны рассказали, когда будет готов законопроект о демобилизации

Демобилизация военного в Украине Фото: Pexels

Законопроект о демобилизации будет готов раньше, чем к концу года. В настоящее время этот документ уже находится в работе.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона в субботу, 13 апреля.

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Принятие закона о демобилизации

"Законопроект будет готовиться совместно с Министерством обороны и Генштабом", — пояснил Лазуткин.

Он также отметил, что законопроект уже в работе. В ближайшие месяцы появится версия, которая затем попадет в парламент.

По словам Лазуткина, сейчас понятно, что людям, которые находятся на линии боевого столкновения, нужна передышка. При этом одновременно заменить людей с опытом нужно подготовленными бойцами.

Ранее мы рассказывали, что экс-замминистра обороны Анна Маляр заявила, что демобилизация в Украине сейчас — это роскошь, и она невозможна.

Также мы писали, что, комментируя новый закон о мобилизации, Максим Жорин заявил, что необходима большая жесткость по отношению к уклонистам.