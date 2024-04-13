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В Міноборони розповіли, коли буде готовий законопроєкт про демобілізацію

13 квітня 2024 18:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Міноборони розповіли, коли буде готовий законопроєкт про демобілізацію
Демобілізація військового в Україні Фото: Pexels
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Законопроєкт про демобілізацію буде готовий раніше, ніж до кінця року. Наразі цей документ вже перебуває в роботі.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін у ефірі телемарафону у суботу, 13 квітня.

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"Законопроєкт буде готуватися спільно з Міністерством оборони та Генштабом", — пояснив Лазуткін.

Він також зазначив, що законопроєкт уже в роботі. Протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту.

За словами Лазуткіна, наразі зрозуміло, що людям, які перебувають на лінії бойового зіткнення, треба перепочинок. При цьому водночас замінити людей з досвідом потрібно підготовленими бійцями.

Раніше ми розповідали, що ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що демобілізація в Україні зараз — це розкіш, і вона неможлива.

Також ми писали, що, коментуючи новий закон про мобілізацію, Максим Жорін заявив, що необхідна більша жорсткість стосовно ухилянтів. 

війна
Міноборони
Україна
Генштаб ЗСУ
мобілізація
законопроєкт
демобілізація

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