В Міноборони розповіли, коли буде готовий законопроєкт про демобілізацію
Законопроєкт про демобілізацію буде готовий раніше, ніж до кінця року. Наразі цей документ вже перебуває в роботі.
Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін у ефірі телемарафону у суботу, 13 квітня.
Ухвалення закону про демобілізацію
"Законопроєкт буде готуватися спільно з Міністерством оборони та Генштабом", — пояснив Лазуткін.
Він також зазначив, що законопроєкт уже в роботі. Протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту.
За словами Лазуткіна, наразі зрозуміло, що людям, які перебувають на лінії бойового зіткнення, треба перепочинок. При цьому водночас замінити людей з досвідом потрібно підготовленими бійцями.
Раніше ми розповідали, що ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що демобілізація в Україні зараз — це розкіш, і вона неможлива.
Також ми писали, що, коментуючи новий закон про мобілізацію, Максим Жорін заявив, що необхідна більша жорсткість стосовно ухилянтів.
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