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В Минобороны рассказали, сколько рекрутинговых центров будут действовать в Украине в начале лета

30 апреля 2024 19:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Минобороны рассказали, сколько рекрутинговых центров будут действовать в Украине в начале лета
Военные в центре рекрутинга в Виннице. Фото: Винницкий городской совет
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

К середине июня в Украине планируется запустить работу около 30-ти Центров рекрутинга украинской армии. Сейчас они находятся в Киеве, Львове, Днепропетровской и Полтавской областях и в других регионах.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в комментарии Укринформу.

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"Сейчас в Украине 18 рекрутинговых центров открыто, планируется, что к середине июня их будет около 30. Есть они в Днепропетровской области, четыре уже в Полтавской, есть во Львове, в Киеве сегодня открылся", — отметил Лазуткин.

Он также сообщил, что сейчас больше всего рекрутинговых центров действует в Полтавской и Днепропетровской области.

Ранее мы сообщали, что 10 апреля во Львове заработал рекрутинговый центр 24-й ОМБр имени короля Даниила. Это уже 5-й офис, куда можно прийти, чтобы получить информацию о военных вакансиях в бригадах и стать в защиту Украины.

Напомним, мы сообщали, в электронный реестр военнообязанных планируют добавить всех граждан, включая женщин.

война
Украина
мобилизация
военнообязанные
Рекрутинг

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