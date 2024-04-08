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Україна готується до смартмобілізації — що це змінює для військовозобов'язаних

8 квітня 2024 18:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Смартмобілізація в Україні — що це означає, до яких нововведень слід готуватися
Українські військовослужбовці працюють у штабі. Фото: zbruc.eu
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні продовжується повномасштабна війна через напад країни-окупанта Росії. Українська влада наразі займається вдосконаленням процесів мобілізації та військового обліку. Зокрема, у планах запровадити так звану смартмобілізацію, яка стане одною зі складових якісного рекрутингу до лав ЗСУ.

Що це змінюватиме для військовозобов'язаних українців, розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в інтерв'ю АрміяInform

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Смартмобілізація в Україні — що це означає, до яких нововведень слід готуватися
Катерина Черногоренко. Фото: Руслан Тарасов/АрміяInform

Так, чиновниця порівняла смартмобілізацію з вибором роботодавця після випуску з вишу. Тобто у кожного буде змога вибрати конкретну спеціальність та обрати свій шлях в армії. По суті, це буде продовженням впровадження рекрутингового підходу. 

"Я вважаю, що людина повинна мати можливість мобілізуватися або підписати контракт саме до такого командира, якому він чи вона довіряє. Це — цільовий рекрутинг. Цивільна аналогія: коли після випуску з вишу за найкращих студентів борються працедавці", — сказала Черногоренко.

При цьому вона зауважила, що подати заявку на мобілізацію можна буде миттєво та без зусиль. 

"Наступний етап — це можливість у два кліки подати заявку на мобілізацію: "Я хочу стати оператором дронів", "Я хочу стати артилеристом" тощо", — пояснила заступниця міністра оборони. 

Вона підкреслила важливість цього підходу, зазначивши, що коли людина розуміє свій маршрут у війську і може контролювати його шляхом власного вибору, питання щодо електронних повісток втрачає свою актуальність.

Також Катерина Черногоренко додала, що ЗСУ наразі — це найбільший працедавець у країні й він може боротися за найкращих людей із цивільного життя "і тоді ми станемо ще швидшими та ще технологічнішими".

Раніше ми писали, у Раді планують схвалити нові штрафи для ухилянтів. 

Нагадаємо, ми повідомляли, до електронного реєстру військовозобов'язаних планують додати всіх громадян, включно з жінками.

Також ми інформували, як впливає база ухилянтів Армор на переоформлення авто та нерухомості. 

війна
ЗСУ
Україна
мобілізація
військовозобов'язані
Рекрутинг

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