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В Минобороны ответили, нужно ли ежегодно проходить ВЛК

20 мая 2024 17:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Минобороны ответили, нужно ли ежегодно проходить ВЛК
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ЖОТЦК и СП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

На сегодняшний действует норма, что вывод ВВК действителен в течение пяти лет, поэтому комиссию не нужно проходить ежегодно. Изменения по ежегодному прохождению ВВК возможны, однако сейчас их не вводили.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телеканала КИЕВ24 в понедельник, 20 мая.

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Спикер Минобороны отметил, что согласно законодательству, выводы комиссии действительны в течение пяти лет. Однако Лазуткин не исключил возможности внесения изменений в процедуру прохождения ВЛК. В частности, в военное время может быть введена обязательность годового прохождения этой комиссии. Однако он отметил, что пока нет конкретных законодательных инициатив по этому направлению.

"Но снова таки, не хочется говорить, что может быть, потому что слухов, проектов, идей очень много. Пока они не, скажем так, юридически зафиксированы, то это уже может стать поводом для спекуляций в информационном поле. Не хочется их умножать", — подчеркнул Лазуткин.

Ранее Кабмин утвердил порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Повестки в Территориальные центры комплектования начнут отправлять по почте с 18 июля. Именно тогда проходит 60 дней после вступления в силу закона о мобилизации, отведенных на обновление военно-учетных данных.

Также до этого в Минобороны объяснили, нужно ли временно непригодным повторно проходить ВЛК.

Минобороны
мобилизация
война в Украине
ВВК
ТЦК и СП
военнообязанные

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