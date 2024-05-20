В Україні повістки почнуть розсилати поштою — стало відомо коли

Вручення повістки. Фото: Суспільне

Кабмін затвердив порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Повістки до Територіальних центрів комплектування почнуть надсилати поштою з 18 липня. Саме тоді минає 60 днів після набрання чинності закону про мобілізацію, відведених на оновлення військово-облікових даних.

Про це йдеться у постанові Кабміну №560 від 16 травня 2024 року "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

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Уривок з постанови Кабміну. Фото: скриншот

Порядок вручення повісток — що передбачає постанова Кабміну

Зазначається, що повістка про виклик резервіста або військовозобов’язаного до ТЦК та СП може бути надіслана зазначеними органами військового управління засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення на адресу його місця проживання. Це здійснюється після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних. Йдеться, зокрема, й про адресу місця проживання.

"У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов'язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання", — йдеться у постанові.

Вона надсилається адресату не пізніше ніж протягом наступного дня після підпису повістки відповідним керівником. При цьому день явки за викликом визначається не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

Нагадаємо, нещодавно в Україні запустили додаток для оновлення даних військовозобов'язаними. На 20 травня вже понад 260 тисяч громадян здійснили оновлення своїх даних через мобільний застосунок "Резерв+".

До слова, військовозобов’язані матимуть можливість згенерувати QR-код після отримання штрих-коду від ТЦК та СП, який можна буде носити з собою замість військового квитка. Система працюватиме за аналогією з COVID-сертифікатом.

Також ми писали про те, що у Кабміні ухвалили постанову, що роботодавці зможуть вручати повістки своїм працівникам.