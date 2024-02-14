В Минцифры рассказали о новой идее бронирования, которую передали в Кабмин

Мужчины в военкомате. Фото: Цензор.нет

В Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали о новой идее бронирования от мобилизации, построенной на налогах, которую уже передали к рассмотрению в Кабинет министров. Речь идет об уплате от шести до семи тысяч гривен налогов в месяц.

Об этом рассказал замминистра цифровой трансформации Александр Борняков в интервью Liga.net в среду, 14 февраля.

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Новая идея бронирования от Минцифры

"Она пока не работает, но эта идея "витает в воздухе". Я не могу сказать, когда этот план примут, но он на рассмотрении в Кабмине", — заявил Борняков.

Александр Борняков. Источник: Валентина Полищук/Liga.net

Он добавил, что эта идея уже финализируется министрами, и выразил надежду на то, что вскоре ведомство представит итоговый концепт. Также чиновник добавил, что идея содержит информацию о 6000-7000 гривен налогов в месяц как ключевое условие бронирования.

"Готовятся изменения по отчетности, чтобы она была каждый месяц, и наша система считывала, появлялся какой-то документ, подтверждающий бронирование на таких условиях. Для Дія.Сity будет ставиться высший порог зарплаты", — добавил Борняков.

Напомним, ранее Минцифры вместе с Минобороны начали работу над введением электронного военного билета, который будет функционировать не в "Дії".

Добавим, ведомство запустило проект Seeds of Bravery для украинских технологических новинок, где можно получить грант до 50 тыс. евро на запуск собственного дела.