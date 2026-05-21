В МВД высказались о принудительном возвращении мужчин из Европы

В европейских странах сейчас находятся сотни тысяч украинских мужчин призывного возраста. Депортировать их на Родину Украина не может. Должно быть соответствующее решение органов власти той страны, где эти граждане находятся.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины в ответ на запрос УНІАН, передает Новини.LIVE.

Принудительный возврат мужчин в Украину

Принудительное перемещение граждан из-за границы происходит на основании международных договоров. Если речь идет о европейских странах, должно быть Соглашение между Украиной и ЕС о реадмиссии (международное соглашение между государствами, предусматривающее возвращение собственных граждан — Ред.). Согласно этой договоренности, Украина обязана принять своих граждан обратно, если какое-либо из государств Европы докажет их украинское гражданство и отсутствие законных оснований для пребывания за границей.

"Решение о законности пребывания человека в Германии или другой стране ЕС принимают исключительно органы этого государства. Именно они определяют условия въезда, проживания или возможного возвращения. У Украины нет полномочий самостоятельно решать, кого другая страна должна оставить или вернуть", — объяснили в МВД.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" сообщал, что граждане с инвалидностью любой группы могут выезжать за границу. Для выезда достаточно иметь электронное пенсионное удостоверение. Правда, решение о пропуске принимает исключительно ГПСУ.

