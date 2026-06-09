В Нацполиции предупредили о рисках массовой мобилизации правоохранителей

Сотрудники полиции на патрульном катере. Фото: УНИАН

Почти девять тысяч сотрудников Национальной полиции Украины выполняют боевые задачи непосредственно на линии фронта. Еще около 34 тысяч правоохранителей несут службу в прифронтовых регионах страны. Полицейские участвуют как в боевых операциях, так и в обеспечении правопорядка вблизи зоны боевых действий.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал заместитель главы Нацполиции Андрей Небитов, сообщают Новини.LIVE.

Сколько полицейских сейчас находятся на фронте

Андрей Небитов рассказал, что правоохранители проходят службу в составе штурмовой бригады "Лють", подразделения "Хижак" и стрелковых батальонов. Сотрудники полиции вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины участвовали в боях за Бахмут, Авдеевку, Клещеевку, Малую Токмачку, Гуляйполе и другие населенные пункты. При этом боевые подразделения полиции комплектуются исключительно действующими сотрудниками Национальной полиции.

Заместитель главы Нацполиции отметил, что кадровый дефицит в системе становится все более заметным. По его словам, подготовка следователей и оперативных сотрудников требует длительного времени, а восполнить такие потери быстро невозможно. Он также подчеркнул, что массовое изъятие правоохранителей из системы может негативно сказаться на уровне общественной безопасности.

По словам Небитова, сокращение количества сотрудников на местах способно привести к ухудшению реагирования на преступления и вызовы граждан. В Нацполиции считают, что сохранение необходимого кадрового ресурса остается важным условием для поддержания правопорядка в условиях военного положения. Одновременно ведомство продолжает выполнять как фронтовые задачи, так и обязанности по обеспечению безопасности внутри страны.

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