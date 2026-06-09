У Нацполіції попередили про ризики масової мобілізації правоохоронців

Співробітники поліції на патрульному катері. Фото: УНІАН

Майже дев'ять тисяч співробітників Національної поліції України виконують бойові завдання безпосередньо на лінії фронту. Ще близько 34 тисяч правоохоронців несуть службу в прифронтових регіонах країни. Поліцейські беруть участь як у бойових операціях, так і в забезпеченні правопорядку поблизу зони бойових дій.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, повідомляють Новини.LIVE.

Скільки поліцейських зараз перебувають на фронті

Андрій Нєбитов розповів, що правоохоронці проходять службу у складі штурмової бригади "Лють", підрозділу "Хижак" та стрілецьких батальйонів. Співробітники поліції разом із військовослужбовцями Збройних сил України брали участь у боях за Бахмут, Авдіївку, Кліщіївку, Малу Токмачку, Гуляйполе та інші населені пункти. При цьому бойові підрозділи поліції комплектуються виключно діючими співробітниками Національної поліції.

Заступник голови Нацполіції зазначив, що кадровий дефіцит у системі стає дедалі помітнішим. За його словами, підготовка слідчих і оперативних співробітників вимагає тривалого часу, а заповнити такі втрати швидко неможливо. Він також підкреслив, що масове вилучення правоохоронців із системи може негативно позначитися на рівні громадської безпеки.

За словами Нєбитова, скорочення кількості співробітників на місцях здатне призвести до погіршення реагування на злочини та виклики громадян. У Нацполіції вважають, що збереження необхідного кадрового ресурсу залишається важливою умовою для підтримання правопорядку в умовах воєнного стану. Водночас відомство продовжує виконувати як фронтові завдання, так і обов'язки із забезпечення безпеки всередині країни.

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