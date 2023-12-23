В одной из стран Европы готовы выдавать Украине мужчин для мобилизации
Эстония готова заниматься поиском и выдачей Украине беженцев-мужчин призывного возраста. Для этого Таллинн предложил заключить соответствующее соглашение между обоими государствами.
Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, сообщает ERR.
При каких условиях Эстония будет выдавать украинцев для мобилизации
"Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и разглашением его Украине. В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии", — сказал Ляенеметса.
В то же время, эстонское издание ERR отметило, что в настоящее время экстрадиция иностранца возможна исключительно тогда, когда лицо привлекли к уголовной ответственности.
Министерство внутренних дел Украины уже обращалось к украинскому послу, а также к министру внутренних дел Эстонии с просьбой в случае необходимости сообщить о находящихся в стране беженцах.
Несмотря на это, официальный запрос Киев пока не подавал. Поэтому Лаури Ляэнеметс заявил, что в ближайшие дни предложит письменное предложение о соглашении между двумя странами.
Напомним, в Украине стартовала работа над законопроектом, который позволит призывать на военную службу находящихся за рубежом украинцев. Его планируют представить в январе, в первые дни заседания Верховной Рады.
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