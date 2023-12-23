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В одной из стран Европы готовы выдавать Украине мужчин для мобилизации

23 декабря 2023 13:22
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
В одной из стран Европы готовы выдавать Украине мужчин для мобилизации
Украинские военнослужащие. Фото: УНИАН
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Эстония готова заниматься поиском и выдачей Украине беженцев-мужчин призывного возраста. Для этого Таллинн предложил заключить соответствующее соглашение между обоими государствами.

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, сообщает ERR.

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"Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и разглашением его Украине. В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии", — сказал Ляенеметса.

В то же время, эстонское издание ERR отметило, что в настоящее время экстрадиция иностранца возможна исключительно тогда, когда лицо привлекли к уголовной ответственности.

Министерство внутренних дел Украины уже обращалось к украинскому послу, а также к министру внутренних дел Эстонии с просьбой в случае необходимости сообщить о находящихся в стране беженцах.

Несмотря на это, официальный запрос Киев пока не подавал. Поэтому Лаури Ляэнеметс заявил, что в ближайшие дни предложит письменное предложение о соглашении между двумя странами.

Напомним, в Украине стартовала работа над законопроектом, который позволит призывать на военную службу находящихся за рубежом украинцев. Его планируют представить в январе, в первые дни заседания Верховной Рады.

Мы также сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский ответил Залужному на заявление, что нужно мобилизовать 500 тысяч дополнительных лиц.

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