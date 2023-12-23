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В одній з країн Європи готові видавати Україні чоловіків для мобілізації

23 грудня 2023 13:22
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
В одній з країн Європи готові видавати Україні чоловіків для мобілізації
Українські військовослужбовці. Фото: УНІАН
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Естонія готова займатись пошуком та видачею Україні біженців-чоловіків призовного віку. Для цього Таллінн запропонував укласти відповідну угоду між обома державами.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса, повідомляє ERR.

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"Якщо це потрібно Україні, Естонія може зайнятися пошуком цієї людини та видаванням її Україні. Загалом ми знаємо, де ці люди перебувають, чим займаються. Більшість ходить на роботу, має місце проживання в Естонії", — сказав Ляенеметса.

Водночас естонське видання ERR зауважило, що наразі екстрадиція іноземця можлива виключно тоді, коли особу притягнули до кримінальної відповідальності.

Міністерство внутрішніх справ України вже зверталося до українського посла, а також до міністра внутрішніх справ Естонії з проханням у разі потреби повідомити про біженців, які перебувають у країні.

Попри це, офіційного запиту Київ поки що не подавав. Тому Лаурі Ляенеметс заявив, що найближчими днями запропонує письмову пропозицію про угоду між двома країнами.

Нагадаємо, в Україні стартувала робота над законопроєктом, який дозволить призивати на військову службу українців, які перебувають за кордоном. Його планують представити в січні, у перші дні засідання Верховної Ради.

Ми також повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський відповів Залужному на заяву про те, що потрібно мобілізувати 500 тисяч додаткових осіб. 

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