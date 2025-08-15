Для служащих ТЦК на Ровенщине уже закпили бодикамеры для фиксации вручения повесток или проверки документов

В одной из областей для ТЦК уже закупили бодикамеры — какая цель
На Ровенщине для работников ТЦК закуплены бодикамеры. Это удалось сделать благодаря совместным усилиям региональных ТЦК и СП и местного самоуправления.
Соответствующую информацию обнародовала журналистам пресс-секретарь областного ТЦК и СП Татьяна Камеристова, сообщает Ровно вечернее.
Для чего будут служить бодикамеры
По словам пресс-секретаря, с 1 сентября все мобильные патрули военкомата будут использовать видеозапись для фиксации конфликтных ситуаций. Она отметила, что закупка необходимого оборудования была осуществлена благодаря поддержке местных органов власти и неравнодушных граждан.
Применение бодикамер позволит избежать возможных недоразумений во время общения военнослужащих ТЦК с гражданами, поскольку весь процесс будет зафиксирован на видео.
Видеозаписи будут храниться на специализированном сервере в течение 30 дней после патрулирования.
Кроме того, закупку бодикамер согласовало Минобороны Украины, которое обязало работников ТЦК и СП осуществлять видеофиксацию во время проверки документов.
