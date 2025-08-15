Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація В одній з областей для ТЦК вже закупили бодікамери — яка мета

В одній з областей для ТЦК вже закупили бодікамери — яка мета

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 04:30
Для службовців ТЦК на Рівненщині вже закпили бодікамери для фіксації вручення повісток чи перевірки документів
Бодікамера на формі військового. Ілюстративне фото: Міноборони України

На Рівненщині для працівників ТЦК закуплені бодікамери. Це вдалось зробити завдяки спільним зусиллям регіональних ТЦК та СП та місцевого самоврядування.

Відповідну інформацію оприлюднила журналістам речниця обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова, повідомляє Рівне вечірнє.

Реклама
Читайте також:

Для чого служитимуть бодікамери

За словами речниці, з 1 вересня всі мобільні патрулі військкомату будуть використовувати відеозапис для фіксації конфліктних ситуацій. Вона зазначила, що закупівлю необхідного обладнання було здійснено завдяки підтримці місцевих органів влади та небайдужих громадян. 

Застосування бодікамер дозволить уникнути можливих непорозумінь під час спілкування військовослужбовців ТЦК із громадянами, оскільки весь процес буде зафіксований на відео. 

Відеозаписи зберігатимуться на спеціалізованому сервері протягом 30 днів після патрулювання.

Крім того, закупівлю бодікамер узгодило Міноборони України, яке зобов’язало працівників ТЦК та СП здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, які є вісім головних підстав для оголошення громадянина в розшук.

мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані бодікамери
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації