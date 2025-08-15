Для службовців ТЦК на Рівненщині вже закпили бодікамери для фіксації вручення повісток чи перевірки документів

Бодікамера на формі військового. Ілюстративне фото: Міноборони України

На Рівненщині для працівників ТЦК закуплені бодікамери. Це вдалось зробити завдяки спільним зусиллям регіональних ТЦК та СП та місцевого самоврядування.

Відповідну інформацію оприлюднила журналістам речниця обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова, повідомляє Рівне вечірнє.

Для чого служитимуть бодікамери

За словами речниці, з 1 вересня всі мобільні патрулі військкомату будуть використовувати відеозапис для фіксації конфліктних ситуацій. Вона зазначила, що закупівлю необхідного обладнання було здійснено завдяки підтримці місцевих органів влади та небайдужих громадян.

Застосування бодікамер дозволить уникнути можливих непорозумінь під час спілкування військовослужбовців ТЦК із громадянами, оскільки весь процес буде зафіксований на відео.

Відеозаписи зберігатимуться на спеціалізованому сервері протягом 30 днів після патрулювання.

Крім того, закупівлю бодікамер узгодило Міноборони України, яке зобов’язало працівників ТЦК та СП здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів.

