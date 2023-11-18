В одному з регіонів України посилюють мобілізацію — що це означає

Перевірка документів на блокпості. Фото: porady.org.ua

В Україні проводиться загальна мобілізація громадян віком від 18 до 60 років. Особлива увага приділяється Херсонській області, де планується посилити заходи щодо мобілізації.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Прокудін оголосив про низку важливих рішень, ухвалених на останньому засіданні Ради оборони. Ці заходи включають активізацію пошуків тих, хто ухиляється від військової служби.

Глава Херсонської ОВА зазначив, що особливу увагу буде приділено пошукам тих, хто уникає виконання військового обов'язку. Він наголосив, що Національна поліція інтенсивно працюватиме у цьому напряму. Також на блокпостах перевірятимуться військовозобов'язані, які могли проігнорувати раніше видані їм повістки.

Прокудін згадав, що військові, які не виконують бойові завдання в районі, не зможуть в'їхати до Херсона. Винятки зроблені для захисників та захисниць, які перебувають у місті за відрядженням, у відпустці або проходять лікування.

Нагадаємо, що не перший місяць в Україні ходять чутки про посилення мобілізації, через що активізувалися нові схеми для ухилення від призову. Зокрема, військовозобов'язані чоловіки масово укладають фіктивні шлюби із жінками, які мають інвалідність. Адже згідно з чинним законодавством, такі громадяни мають відстрочку, а також можуть виїжджати за кордон для супроводу особи з інвалідністю І чи ІІ групи.