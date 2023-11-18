Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow В одному з регіонів України посилюють мобілізацію — що це означає arrow

В одному з регіонів України посилюють мобілізацію — що це означає

18 листопада 2023 18:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В одному з регіонів України посилюють мобілізацію — що це означає
Перевірка документів на блокпості. Фото: porady.org.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні проводиться загальна мобілізація громадян віком від 18 до 60 років. Особлива увага приділяється Херсонській області, де планується посилити заходи щодо мобілізації.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Посилення мобілізації у Херсонській області

Прокудін оголосив про низку важливих рішень, ухвалених на останньому засіданні Ради оборони. Ці заходи включають активізацію пошуків тих, хто ухиляється від військової служби.

Глава Херсонської ОВА зазначив, що особливу увагу буде приділено пошукам тих, хто уникає виконання військового обов'язку. Він наголосив, що Національна поліція інтенсивно працюватиме у цьому напряму. Також на блокпостах перевірятимуться військовозобов'язані, які могли проігнорувати раніше видані їм повістки.

Прокудін згадав, що військові, які не виконують бойові завдання в районі, не зможуть в'їхати до Херсона. Винятки зроблені для захисників та захисниць, які перебувають у місті за відрядженням, у відпустці або проходять лікування.

Нагадаємо, що не перший місяць в Україні ходять чутки про посилення мобілізації, через що активізувалися нові схеми для ухилення від призову. Зокрема, військовозобов'язані чоловіки масово укладають фіктивні шлюби із жінками, які мають інвалідність. Адже згідно з чинним законодавством, такі громадяни мають відстрочку, а також можуть виїжджати за кордон для супроводу особи з інвалідністю І чи ІІ групи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

22:57 У Київській області пішов перший сніг

Актуальне по темі