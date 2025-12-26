Видео
Україна
Видео

В ОК "Запад" объяснили, как улучшить процесс мобилизации

В ОК "Запад" объяснили, как улучшить процесс мобилизации

Дата публикации 26 декабря 2025 04:59
Домбровский назвал шаги, как улучшить эффективность мобилизации в Украине
Прохождение ВЛК. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине нужны системные изменения и общая ответственность для эффективной мобилизации. Кроме того, необходима информационная гигиена для устойчивости от пропаганды РФ.

Об этом в интервью Hromadske заявил начальник управления коммуникаций ОК "Запад", полковник Олег Домбровский.

Читайте также:

Как сделать мобилизацию в Украине эффективной

По словам Домбровского, эффективность мобилизационных мероприятий напрямую зависит от взаимодействия всех сторон. Полковник отметил необходимость корректировки законодательной базы, совершенствовании системы ВВК и признании в обществе важного запроса, когда в стране идет война.

"В целом мы подсветили и обнаружили на одном деструктивном обстоятельстве целый пласт проблем, который был на виду, но никто не хотел об этом говорить", — сказал Домбровский.

В ОК "Запад" акцентировали, что сложность ситуации заключается не в бойцах ВСУ, а в восприятии войны частью общества.

Олег Домбровский отметил, что вооруженный конфликт предусматривает мобилизацию, без которой не могу быть гарантий безопасности государства.

В то же время в командовании добавили, что Украина сумела сформировать действенный механизм мобилизации непосредственно во время полномасштабной войны.

"Ни одна страна ЕС после окончания Второй мировой не переживала общих вопросов по мобилизации. Если вы думаете, что страны-члены НАТО имеют отработанную систему мобилизации — нет. А у нас она есть", — пояснил полковник.

Кроме того, военный подчеркнул важность информационной гигиены, поскольку украинцы должны быть устойчивыми к российским информационным вбросам, которые РФ будет распространять и после окончания войны.

Напомним, недавно мы писали, могут ли мобилизовать военнообязанное лицо без прохождения ВВК.

Также мы информировали, кого точно не призовут в ряды ВСУ в январе 2026 года.

ВСУ Украина армия мобилизация война в Украине украинские военные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
