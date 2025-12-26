Відео
Головна Мобілізація В ОК "Захід" пояснили, як покращити процес мобілізації

В ОК "Захід" пояснили, як покращити процес мобілізації

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 04:59
Домбровський назвав кроки, як покращити ефективність мобілізації в Україні
Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні потрібні системні зміни та спільна відповідальність для ефективної мобілізації. Окрім того, необхідна інформаційна гігієна для стійкості від пропаганди РФ.

Про це в інтерв'ю Hromadske заявив начальник управління комунікацій ОК "Захід", полковник Олег Домбровський.

Читайте також:

Як зробити мобілізацію в Україні ефективною

За словами Домбровського, ефективність мобілізаційних заходів безпосередньо залежить від взаємодії всіх сторін. Полковник наголосив на необхідності корегування законодавчої бази, вдосконаленні системи ВЛК та визнанні у суспільстві важливого запиту, коли в країні триває війна.

"Загалом ми підсвітили й виявили на одній деструктивній обставині цілий пласт проблем, який був на видноті, але ніхто не хотів про це говорити", — сказав Домбровський.

В ОК "Захід" акцентували, що складність ситуації полягає не у бійцях ЗСУ, а сприйнятті війни частиною суспільства.

Олег Домбровський зауважив, що збройний конфлікт передбачає мобілізацію, без якої не можу бути гарантій безпеки держави.

Водночас у командуванні додали, що Україна зуміла сформувати дієвий механізм мобілізації безпосередньо під час повномасштабної війни.

"Жодна країна ЄС після закінчення Другої світової не переживала загальних питань щодо мобілізації. Якщо ви думаєте, що країни-члени НАТО мають відпрацьовану систему мобілізації — ні. А в нас вона ", — пояснив полковник.

Крім того, військовий підкреслив важливість інформаційної гігієни, оскільки українці мають бути стійкими до російських інформаційних вкидів, які РФ буде поширювати і після закінчення війни.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи можуть мобілізувати військовозобов'язану особу без проходження ВЛК.

Також ми інформували, кого точно не призвуть до лав ЗСУ в січні 2026 року.

ЗСУ Україна армія мобілізація війна в Україні українські військові
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
