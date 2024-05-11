Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает связистам

Связист-военнослужащий. Фото: armyinform.com.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения связиста. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 10 мая.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Какие требования к кандидату на должность

Человек, желающий занять должность связиста в полку "Азов", должен: иметь профильное образование или специальную подготовку, знать все виды и способ организации военной связи, понимать основы электромеханики, электротехники, интернет-технологий, а также теле-, радиокоммуникаций, обладать навыками выполнения специальных монтажных и ремонтных работ, а также уметь правильно использовать необходимые устройства, предназначенные для контроля различных средств связи. Нужны ответственные, внимательные и собранные специалисты с крепким здоровьем, четкой дикцией и умением быстро воспринимать и запоминать информацию.

Что должен делать связист в полку "Азов"

Обязанности связиста:

обслуживание средств военной связи и контроль их работы;

мониторинг качества передачи сигналов между точками связи;

выяснение причин и устранение неисправностей приборов и линий военной связи;

проектирование и создание новых схем телекоммуникационного или радиосообщения;

организация работы мобильных и переносных станций военной связи;

восстановление средств и способов связи в зонах проведения военных операций, последствий стихийных бедствий, аварий;

шифрование военных сообщений;

перехват информации противника;

диверсионные работы по повреждению каналов сообщения вражеских подразделений.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату официальную мобилизацию или службу по контракту до конца военного положения. Есть возможность перевода действующих военнослужащих. Исполнять обязанности, возможно, придется в зоне проведения боевых действий, однако в случае выполнения задач в горячих точках будет ежедневно начисляться денежная надбавка — 3 300 гривен.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет в свои ряды мотористов, которые будут проводить плановые осмотры автомобилей, ремонтные и диагностические работы, а также будут заменять ремни ГРМ и сцепления. Таким специалистам обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что бригаде спецназначения "Азов" нужны водители-механики танка, которые умеют управлять гусеничной техникой и имеют опыт военной службы. За месяц работы можно заработать от 25 до 125 тысяч гривен.