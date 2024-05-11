Робота в "Азов" — які умови роботи бригада пропонує зв'язківцям

В полку "Азов" потрібні зв'язківці — що потрібно робити та скільки платитимуть
Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи зв'язківця. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 10 травня.
Які вимоги до кандидата на посаду
Людина, яка хоче обійняти посаду зв'язківця в полку "Азов", повинна: мати профільну освіту або спеціальну підготовку, знати всі види та спосіб організації військового зв'язку, розуміти основи електромеханіки, електротехніки, інтернет-технологій, а також теле-, радіокомунікацій, мати навички виконання спеціальних монтажних і ремонтних робіт, а також вміти правильно використовувати необхідні обладнання, призначені для контролю різних засобів зв’язку. Потрібні відповідальні, уважні та зібрані фахівці з міцним здоров'ям, чіткою дикцією та вмінням швидко сприймати і запам’ятовувати інформацію.
Що має робити зв'язківець у полку "Азов"
Обов'язки зв'язківця:
- обслуговування засобів військового зв’язку та контроль їхньої роботи;
- моніторинг якості передачі сигналів між точками зв’язку;
- з’ясування причин і усунення несправностей приладів і ліній військового зв’язку;
- проєктування і створення нових схем телекомунікаційного або радіоповідомлення;
- організація роботи мобільних і переносних станцій військового зв’язку;
- відновлення засобів і способів зв’язку в зонах проведення воєнних операцій, наслідків стихійних лих, аварій;
- шифрування військових повідомлень;
- перехоплення інформації супротивника;
- диверсійні роботи з ушкодження каналів повідомлення ворожих підрозділів.
Умови роботи
Азовці пропонують кандидату офіційну мобілізацію або службу за контрактом до кінця воєнного стану. Є можливість переведення чинних військовослужбовців. Виконувати обов'язки, можливо, доведеться в зоні проведення бойових дій, однак у разі виконання завдань у гарячих точках щодня нараховуватиметься грошова надбавка — 3 300 гривень.
Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"
Нагадаємо, "Азов" шукає у свої лави мотористів, які проводитимуть планові огляди автомобілів, ремонтні та діагностичні роботи, а також замінятимуть ремені ГРМ і зчеплення. Таким фахівцям обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.
Також ми писали про те, що бригаді спецпризначення "Азов" потрібні водії-механіки танку, які вміють керувати гусеничною технікою та мають досвід військової служби. За місяць роботи можна заробити від 25 до 125 тисяч гривень.
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