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В полку "Азов" потрібні зв'язківці — що потрібно робити та скільки платитимуть

11 травня 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота в "Азов" — які умови роботи бригада пропонує зв'язківцям
Зв'язківець-військовослужбовець. Фото: armyinform.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи зв'язківця. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 10 травня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Які вимоги до кандидата на посаду

Людина, яка хоче обійняти посаду зв'язківця в полку "Азов", повинна: мати профільну освіту або спеціальну підготовку, знати всі види та спосіб організації військового зв'язку, розуміти основи електромеханіки, електротехніки, інтернет-технологій, а також теле-, радіокомунікацій, мати навички виконання спеціальних монтажних і ремонтних робіт, а також вміти правильно використовувати необхідні обладнання, призначені для контролю різних засобів зв’язку. Потрібні відповідальні, уважні та зібрані фахівці з міцним здоров'ям, чіткою дикцією та вмінням швидко сприймати і запам’ятовувати інформацію.

Що має робити зв'язківець у полку "Азов"

Обов'язки зв'язківця:

  • обслуговування засобів військового зв’язку та контроль їхньої роботи;
  • моніторинг якості передачі сигналів між точками зв’язку;
  • з’ясування причин і усунення несправностей приладів і ліній військового зв’язку;
  • проєктування і створення нових схем телекомунікаційного або радіоповідомлення;
  • організація роботи мобільних і переносних станцій військового зв’язку;
  • відновлення засобів і способів зв’язку в зонах проведення воєнних операцій, наслідків стихійних лих, аварій;
  • шифрування військових повідомлень;
  • перехоплення інформації супротивника;
  • диверсійні роботи з ушкодження каналів повідомлення ворожих підрозділів.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату офіційну мобілізацію або службу за контрактом до кінця воєнного стану. Є можливість переведення чинних військовослужбовців. Виконувати обов'язки, можливо, доведеться в зоні проведення бойових дій, однак у разі виконання завдань у гарячих точках щодня нараховуватиметься грошова надбавка — 3 300 гривень.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає у свої лави мотористів, які проводитимуть планові огляди автомобілів, ремонтні та діагностичні роботи, а також замінятимуть ремені ГРМ і зчеплення. Таким фахівцям обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що бригаді спецпризначення "Азов" потрібні водії-механіки танку, які вміють керувати гусеничною технікою та мають досвід військової служби. За місяць роботи можна заробити від 25 до 125 тисяч гривень.

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