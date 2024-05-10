Робота в "Азов" — які умови роботи бригада пропонує мотористам

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи моториста. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 6 травня.

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Скриншот вакансії на Work.ua

Що входить в обов'язки моториста в "Азов"

Моторист має проводити ремонтні та діагностичні роботи, планові технічні огляди автомобілів, ремонтувати мотор, підвіски, міняти ремені ГРМ та зчеплення. Також в обов'язки моториста входить заміна рідин АКПП, ГПК, гальмівної та охолоджуючої.

Які вимоги до кандидата на посаду

Людина, яка хоче обійняти посаду моториста в "Азов" повинна знати конструкції автомобілів та їхніх вузлів. Від фахівця очікують уважності до деталей, знання основ техніки безпеки, орієнтації на результат. Також бажано мети досвід роботи на аналогічній посаді.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату:

офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

гідне щомісячне матеріальне забезпечення від 25 до 125 тисяч гривень (залежно від поставленого завдання і регіону роботи: у випадку виконання завдань у зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3 300 гривень за день).

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає у свої лави водіїв-механіків танку, які вміють керувати гусеничною технікою та мають досвід військової служби. Таким фахівцям обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що бригаді спецпризначення "Азов" потрібні електрики, які ремонтуватимуть і обслуговуватимуть електрообладнання та електричні мережі. За місяць роботи можна заробити від 25 до 125 тисяч гривень.